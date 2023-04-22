MAÇ SONUCU: Beşiktaş, derbi öncesi Ümraniyespor'a karşı hata yapmadı! Redmond ve Aboubakar, Kartal'a 3 puanı getirdi...

Son dakika haberleri: HangiKredi Ümraniyespor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Nathan Redmond ve 71. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 62'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. kez yenilen Ümraniyespor ise 23 puanla 18. basamakta yer buldu.

Beşikaş, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Ümraniyespor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

KAYODE, MERT'İ GEÇEMEDİ!

Maçın 14. dakikasında sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında topla birlikte hareketlenen Popov, ceza sahası içine yerden sert bir orta yaptı. Popov'un pasına iyi hareketlenen Kayode, Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı tek vuruşu siyah - beyazlı kaleci ayaklarıyla çıkardı.

CENK TOSUN, FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ!

Beşiktaş, ilk etkili atağını 19. dakikada geliştirdi. Siyah - beyazlıların kaptanı Cenk Tosun, ceza yayı üzerine Aboubakar ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi. Açısı daralan deneyimli golcünün vuruşu kaleci Orkun'da kaldı.

REDMOND'DAN TEK VURUŞ: 1-0!

Siyah - beyazlılar, aradığı golü 25. dakikada buldu! Ümraniyespor kalesinde baskı kuran Beşiktaş'ta ceza yayı üzerinde bulunan Cenk Tosun'un aşırtma pasıyla topla buluşan Nathan Redmond, yaptığı tek vuruşla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

REDMOND'IN VURUŞUNU ORKUN SON ANDA ÇIKARDI!

Karşılaşmanın 44. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası önünde topla buluşan Nathan Redmond, sağına çekti ve vuruşunu yaptı. Deneyimli futbolcunun köşeye giden topunu son anda kaleci Orkun çıkardı.

ABOUBAKAR'DAN HARİKA GOL!

Beşiktaş, 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı! Orta alanda topla buluşan Vincent Aboubakar, çalımlarla ceza sahasına kadar girdi ve plase vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ HAMLE

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ı yedek bıraktı.

Uzun süren sakatlığının ardından İstanbulspor maçıyla yeniden oynamaya başlayan Ghezzal, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında 11'de görev almıştı.

Ligde oynanan son Trabzonspor maçının kadrosuna göre, kadroda 3 değişiklik yapan Güneş, Onur Bulut'un yerine savunmanın sağında Valentin Rosier'i, orta sahada Alexandru Maxim'in yerine Amir Hadziahmetovic'i, hücumda ise Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun'u görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattını Valentin Rosier, Romain Saiss, Omar Colley ve Arthur Masuaku dörtlüsüyle kurdu.

Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücumda ise Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

ROSIER 7 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Rosier, 7 maç sonra 11'de kendine yer buldu.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11'de maça çıkan Rosier daha sonra Medipol Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girdi.

Rosier, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında ise görev yapamadı.

Öte yandan Güneş, ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Onur Bulut'u 6 maç sonra kadroya almadı.

HADZIAHMETOVIC KADROYA DÖNDÜ

Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, 1 maçlık aranın ardından kadroya döndü.

Sarı kart cezalısı olduğu için Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncunun yokluğunda Maxim forma giymişti.

