MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Dolmabahçe'de adeta darmadağın oldu! Kartal, Club Brugge'a farklı kaybetti

Son dakika haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş ile Belçika ekibi Club Brugge, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. 5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan taraf konuk ekip Brugge oldu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Club Brugge'ün 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Belçika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Thiago, 51. dakikada Onyedika ile 70. dakikada Skov Olsen kaydetti.

Bu skorun ardından daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge, puanını 13'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 1 puanla son sırda yer aldı.

Beşiktaş, grubun son haftasında Lugano deplasmanına çıkacak. Club Brugge ise Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

BRUGGE, 4. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip Club Brugge, karşılaşmanın 4. dakikasında 1-0 öne geçti. Beşiktaş ceza sahasının dışında, kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Nielsen'in yaptığı vuruş, ağları sarstı ve Belçika ekibini 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

THIAGO'NUN GOLÜYLE FARK 2'YE ÇIKTI...

Müsabakanın 14. dakikasında fark 2'ye çıktı. Club Brugg'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Vetlesen'in ceza sahası içine yerden yaptığı ortayı Thiago tek vuruşla tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ, REBIC'LE GOLE YAKLAŞTI!

Beşiktaş, ilk etkili atağını 19. dakikada geliştirdi. Siyah - beyazlıların ön alan baskısı sonuç verdi ve Vincent Aboubakar, ceza yayı üzerinde topla buluştu. Kamerunlu yıldız, ceza sahasının solundaki Rebic'i gördü. Hırvat futbolcunun sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta gitti.

İKİNCİ YARI BRUGGE GOLÜYLE BAŞLADI

Club Brugge, ikinci yarının hemen başında skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş savunmasına yapılan baskı sonucunda topu kazanan Belçika ekibinde ceza sahası içinde yer alan Thiago'nun şutu fileleri sarstı ve fark 3'e çıktı.

DAKİKA 51: 4-0...

Beşiktaş, 51. dakikasında kalesinde 4. golü görerek adeta dağıldı... Savunmada zor anlar yaşayan siyah - beyazlılar rakibi karşılamada güçlük çektiği bir pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika'nın köşeye yaptığı vuruş ağlara gitti ve skor 4-0'a geldi.

ÇALIMBAY'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, son maçına göre 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan maça Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Cenk Tosun, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Amir Hadziahmetovic, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Serkan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Muleka ve Gedson'u yedeğe çekti.

Samsunspor karşısında 11'de sahaya çıkan kaleci Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Valentin Rosier ile Arthur Masuaku ve kart cezalısı Necip Uysal kadroya dahil edilmedi.

Çalımbay, bu oyuncuların yerine Ersin, Tayfur, Zaynutdinov, Demir Ege, Salih, Rebic ve Aboubakar'ı ilk 11'de görevlendirdi.

"Kara Kartal" da Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica da sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

ABOUBAKAR 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan Aboubakar, sakatlığı nedeniyle 4 karşılaşmanın kadrosunda yer alamamıştı.

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların son oynadığı Yılport Samsunspor mücadelesinde ise ikinci yarıda forma giymişti.

ZORUNLU STOPER ONUR BULUT

Beşiktaş'ta sağ kanat oyuncusu Onur Bulut, Club Brugge maçında stoperde görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların çoğunun yokluğu nedeniyle 29 yaşındaki futbolcuyu bu mevkide tercih etmek zorunda kaldı.

Onur Bulut, bu sezon bazı karşılaşmalarda sol kanatta da görev almıştı. Çalımbay, orta sahada ve sol kanatta forma giyen Tayfur Bingöl'ü ise sağ bekte tercih etti.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın Club Brugge ile oynadığı müsabakanın kadrosunda altyapıdan 9 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de sahaya sürerken, Göktuğ, Emirhan, Mustafa, Aytuğ, Serkan ve Semih'e ise yedek kulübesinde yer verdi.





