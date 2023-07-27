MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Dolmabahçe'de sürprize izin vermedi! Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy galibiyeti getirdi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile kozlarını paylaştı. Bu sezonki ilk resmi maçına çıkan siyah - beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Dolmabahçe'de oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Jackson Muleka ve 90+3. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Tirana'nın tek sayısı ise 83. dakikada Nunes'ten geldi.
Bu skorun ardından Kara Kartal, Arnavutluk'ta oynanacak olan rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.
Eşleşmenin rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Arnavutluk'ta bulunan Selman Stermasi Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk tehlikeli atağını 6. dakikada geliştirdi. Sağ kanattan gelen siyah - beyazlılarda topla buluşan Onur Bulut, içeri koşu yapan Muleka'yı gördü ve sert bir orta çıkardı. Kalecinin önünde meşin yuvarlağa dokunan Jackson Muleka'ın şutu az farkla auta gitti.
Beşiktaş, aradığı golü 21. dakikada Onur Bulut'un ayağından buldu. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Arthur Masuaku, ceza sahası içine ortasını yaptı. Maça sağ kanatta başlayan Onur Bulut'un sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve siyah - beyazlılar 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, ilk yarının bitimine 3 dakika kala farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına koşu yapan Jackson Muleka'yı gördü. Kongolu futbolcu, açısı daralmasına rağmen yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Müsabaka boyunca Beşiktaş ceza sahasına çok giremeyen Tirana, 83. dakikada geliştirdiği atakta golü buldu. Sağ kanattan gelen ortayı tamamlayan Nunes, farkı 1'e indirdi.
Maçın 83. dakikasında Onur Bulut'un yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın skorunu tayin eden golü attı. Ceza sahasının sağında topla buluşan genç futbolcu, şık hareketleri sonrasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.
Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in yokluğunda Onur Bulut'a 11'de şans verdi.
Sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.
Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan kurdu.
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerine kulübede başlayan iki oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarlarının karşısında görev yapmış olacak.
Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.
Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.
Tirana taraftarları, Dolmabahçe'deki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.