MAÇ SONUCU: Beşiktaş doludizgin devam ediyor! Aboubakar ve Redmond, Giresunspor karşısında Kartal'ı 3 puana uçurdu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 39 (P) ve 45+5. dakikalarda Vincent Aboubakar ile 54. dakikada Nathan Redmond kaydetti. Giresunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Riad Bajic'ten geldi.

Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 55'e yükseltti ve 2 maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. 11 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 24 puanla 16. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

İLK TEHLİKE CENK TOSUN'DAN!

Beşiktaş, 3. dakikada etkili bir atak geliştirdi. Siyah - beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Redmond'un pasıyla sağ kanatta topla buluştu. Cezayirli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunu kaleci bloke etti.

CENK YİNE KALEYİ YOKLADI

İlk yarıda rakip yarı alanı daha fazla kullanan siyah - beyazlıların ikinci tehlikesi de Cenk Tosun'dan geldi. Maçın 13. dakikasında Nathan Redmond'dan aldığı pas sonrası ceza sahasının solunda topla buluşan Tosun'un vuruşu az farkla üstten auta gitti.

GİRESUNSPOR'UN İLK ATAĞI GOL OLDU!

Beşiktaş'ın baskısını artırdığı 21. dakikada Giresunspor hızlı hücumla golü buldu. Yeşil - beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta Borja Sainz, ceza sahası içindeki Bajic ile al ver yaptı. Sainz'ın tekrar içeriye gönderdiği topu Riad Bajic tamamladı ve Giresunspor 1-0 öne geçti.

CENK TOSUN SAKATLANDI

Siyah - beyazlıların kaptanı Cenk Tosun, 35. dakikada kendisini yere bıraktı. Sol adalesini tutan golcü oyuncunun tedavisi sonrasında değişikliği istendi. Kenara gelen Cenk Tosun'un yerine oyuna Gedson Fernandes dahil oldu.

ABOUBAKAR, PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Beşiktaş, aradığı golü 39. dakikada penaltıdan buldu. Siyah - beyazlılarda Salih Uçan'ın ceza sahasına yakın bir bölgeden yaptığı vuruş, Alexis Perez'in eline temas etti. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve 1-1'lik beraberliği getirdi.

GHEZZAL, DİREĞİ AŞAMADI

Müsabakanın 42. dakikasında sağ kanatta topla buluşan ve şık hareketlerle ceza sahasına giren Rachid Ghezzal'ın soluna çekip yaptığı vuruş direkten dışarı gitti.

ABOUBAKAR'DAN MÜTHİŞ GOL!

Kara Kartal, 45+5. dakikada geri döndü! Siyah - beyazlılarda Cenk Tosun'un oyundan çıkmasının ardından kaptanlık bandını takan Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Vincen Aboubakar, yaptığı sert ve düzgün vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte Beşiktaş, 2-1 öne geçti.

REDMOND, KLASINI KONUŞTURDU!

Beşiktaş, ilk yarıdaki etkili oyununu ikinci devrede de sürdürdü. Karşılaşmanın 54. dakikasında sol kanatta topla buluşan Arthur Masuaku'nun pasıyla ceza sahasında yer alan Nathan Redmond, şık çalımının ardından dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1'e getirdi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Güneş, sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ve derbide kırmızı kart gören Welinton Souza'nın yokluğunda Romain Saiss'i kadroya aldı. Tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerken, orta sahada derbinin kahramanı Nathan Redmon'a görev verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattını ise Onur Bulut, Omar Colley, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Nathan Redmond'a görev veren Güneş, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

SAISS, 4 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak 2022 FIFA Dünya Kupası dönüşünde yedek kalmaya başlayan Romain Saiss, 4 müsabaka sonrası yeniden 11 kişilik kadroya dahil oldu.

Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada mücadeleye 11 kişilik kadroda başlarken daha sonra oynanan MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yedek soyundu. Saiss, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise izinli olduğu için takımda yer almadı.

GEDSON, 14 MAÇ SONRA YEDEK KALDI

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 14 maç sonra müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon en çok forma giyen isimleri arasında yer alan Gedson, en son Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede yedek kalmıştı.

Daha sonra oynanan 14 maçta mücadeleye 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

