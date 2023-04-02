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MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 1-0'dan geri döndü! Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar, Kartal'ı 3 puana götürdü...

02.04.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan dev derbi, büyük bir heyecana sahne oldu. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği karşılaşmada kazanan taraf, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Siyah - beyazlılarda oyuna sonradan giren Nathan Redmond, asistleri ve golüyle adeta şov yaptı. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 1-0'dan geri döndü! Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar, Kartal'ı 3 puana götürdü...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve yüksek heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf siyah - beyazlı ekip oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 58. ve 62. dakikalarda Cenk Tosun, 75. dakikada Nathan Redmond ve 90+1. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Fenerbahçe'nin sayıları ise 41. dakikada Enner Valencia (P) ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltti ve 2. sırada yer buldu. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise 54 puanda kaldı ve 2. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE, ARDA İLE GOLE YAKLAŞTI

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Fenerbahçe, 8. dakikada çok etkili geldi. Beşiktaş savunmasının hazırlık pasları yaptığı esnada Joao Pedro'nun Tayyip Talha Sanuç'a baskısının ardından top, Fenerbahçe'ye geçti. Meşin yuvarlak ile buluşan Arda Güler'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruş, Omar Colley'e çarpıp az farkla kornere gitti.

TAYYİP TALHA SANUÇ, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

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Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Oyuna devam edemeyen Sanuç, 10. dakikada yerini Welinton'a bıraktı ve sedyeyle kenara geldi.

VALENCIA, KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA MERT'İ GEÇEMEDİ

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Arda Güler, maçın 27. dakikasında orta alanda topu kaptı ve savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı gördü. Yaklaşık 30 metre boş bir şekilde topu süren Ekvadorlu yıldız, sol köşeye vuruşunu yaptı ancak Mert Günok'u geçemedi.

ARDA GÜLER ŞOV YAPTI, FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI: 1-0!

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Fenerbahçe, 37. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazandı. Pasla kullanılan atış sonrasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerini tek tek geçerek ceza sahası içine girdi. Üst üste 4 rakibini çalımlayan Güler, Onur Bulut ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Onur Bulut'un müdahalesini penaltı olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

WELINTON, ALTAY'A TAKILDI

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Beşiktaş, 43. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Kullanılan atış sonrasında Fenerbahçe savunmasından seken top, yay üzerindeki Welinton'un önüne düştü. Brezilyalı stoperin şutunu Altay son anda çeldi.

ABOUBAKAR KARŞI KARŞIYA...

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Siyah - beyazlılar, 47. dakikada yine etkili geldi. Fenerbahçe savunmasında Samet Akaydin'in sektirdiği topla buluşan Aboubakar, kaleci Altay'ı geçemedi ve meşin yuvarlak sarı - lacivertli file bekçisinde kaldı.

ENNER VALENCIA, PENALTIYI KAÇIRDI!

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İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı - lacivertliler, ikinci devreye de hızlı başladı. Orta alanda kazanılan top sonrasında Arda Güler, savunma arkasına sarkan Enner Valencia'yı gördü. Ekvadorlu yıldız, ceza sahasına girdi ve Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı anda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, ikinci kez penaltı noktasını işaret etti ve Brezilyalı savunmacıyı ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

CENK TOSUN, SKORU EŞİTLEDİ!

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Beşiktaş'ta oyuna ikinci yarıda dahil olan Nathan Redmond, 58. dakikada sağ kanatta topla buluştu. Redmond'un ceza sahası içine yaptığı ortayı iyi takip eden Cenk Tosun, yaptığı kafa vuruşuyla Altay'ı mağlup etti ve durumu 1-1 'e getirdi.

CENK TOSUN YİNE ATTI!

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Beşiktaş, 62. dakikada geri döndü! Orta alanda topla buluşan Nathan Redmond'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

REDMOND ŞOV! 3-1...

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Oyuna girdikten sonra 2 asistle maçın kaderini değiştiren Nathan Redmond, 75. dakikada orta sahada kaptığı topla birlikte rakip yarı alana geçti. Fenerbahçeli futbolcuları çalımlarla geçen Redmond'un ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 3-1 öne geçti.

ABOUBAKAR AFFETMEDİ: 4-1!

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Beşiktaş'ın orta alanda kazandığı top sonrası Nathan Redmond, savunma arkasına kaçan Vincent Aboubakar'ı gördü. Kamerunlu yıldızın karşı karşıya vuruşu fileleri sarstı ve durum 4-1'e geldi.

İRFAN CAN, FARKI 2'YE İNDİRDİ

Beşiktaş'ın golünden 4 dakika sonra gelişen Fenerbahçe atağında rakip yarı alanda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu ve fark 2'ye indi.

FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Alanyaspor maçına ilk 11'de başlattığı İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'yi yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Jayden Oosterwolde'yi ise sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Beşiktaş karşısında Serdar Aziz, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.
Derbiye üçlü savunmayla çıkan Jesus, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunmada Serdar Aziz, Samet Akaydın ve Attila Szalai oynadı. Orta sahada Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih eden Jesus, kanatları ise Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'na emanet etti. Jesus, hücum hattını ise Arda Güler'in önünde Joao Pedro ve Enner Valencia'dan oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Emre Mor, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun, yedek soyundu.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

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Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 4 ismi kadroya almadı.

Tedavisi devam eden Dele Alli'nin yanı sıra çeşitli sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou, Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

JESUS TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, cezası nedeniyle derbiyi tribünden takip etti.

Corendon Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle derbide takımının başında olamayan Jorge Jesus'un yerine yardımcı antrenör Joao De Deus maça sarı-lacivertlilerin başında çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DEĞİŞMEDİ

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde oynanan son İstanbulspor maçındaki kadroyla derbiye çıktı.

Kalede Mert Günok'u oynatan Güneş, siyah-beyazlı takımın savunmasını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.

Orta sahada Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

VALENCIA SAKATLIĞINI ATLATTI

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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Valencia, derbiye 11'de başladı.

ARDA GÜLER İLK KEZ...

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Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, derbide ilk 11'de forma giydi.

Ligde deplasmanda 4 Mart tarihinde Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyen Arda, Alanya deplasmanında ise maça yedek başlamıştı.

MERT HAKAN, 4 MAÇ SONRA 11'DE

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Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, ligde 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Son olarak 2 Şubat'ta Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 4 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

GÜNEŞ'İN 22. DERBİSİ

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Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 22. kez bir derbide takımının başında yer aldı.

Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bırakan Beşiktaş, bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.

Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'i hükmen 4 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemedi.

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

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Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, tribünlerde kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldurdu.

Taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.

KEREM ATAKAN, 3 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, 3 maç sonra siyah-beyazlı kadroda yer aldı.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almayan 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisine yedek kadroda başladı.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Welinton Souza ise 2 maçlık aranın ardından yedek kulübesine döndü.

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