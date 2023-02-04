MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Sivas'ta dondu kaldı! Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Şenol Güneş'in ekibini devirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve soğuk havaya rağmen her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Sivasspor oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Samu Saiz kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 24'e yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş ise 39 puanda kaldı ve 4. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.

YENİ TRANSFER SAIZ'DAN HARİKA GOL

Karşılaşmanın 23. dakikasında sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Jordy Caicedo, sırtı dönük pozisyonda kontrol ettiği topu müsait pozisyondaki Samu Saiz'a çıkardı. Saiz'in sert ve düzgün vuruşu, Mert'in çabasına rağmen direkten ağlarla buluştu. Sivasspor, bu golle 1-0 öne geçti.

ABOUBAKAR KALECİYİ GEÇTİ AMA GOLÜ ATAMADI

Golden sonra beraberlik için rakip kaleye yüklenen Beşiktaş, 29. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakip yarı alanda topla buluşan Tayfur Bingöl, savunma arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı gördü. Kaleci Ali Şaşal'ı geçen Kamerunlu yıldız, açısının daralmasına rağmen vuruşunu yaptı ancak ağları sarsamadı.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçın 45+1. dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı Arthur Masuaku, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR 'OFSAYT' DEDİ!

Maçın 51. dakikasında gelişen Sivasspor atağında gelen uzun topla sağ kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden ve ceza sahası içine giren Samu Saiz, Arthur Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olduğuna dair itirazlarda bulunan Sivassporlu futbolcular hakem Zorbay Küçük'ün etrafını sardı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye giden Küçük, incelemeleri sonrasında Saiz'in ofsaytta olduğuna karar verdi.

ALİ ŞAŞAL, UMUT MERAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

Maçın son anlarında rakip kalede gol arayan siyah - beyazlılar, sol kanattan etkili geldi. 84. dakikada Cenk Tosun'un içeriye çevirdiği topa hamle yapan Umut Meraş'ın vuruşunu kaleci Ali Şaşal son anda köşeden kornere çeldi.

ANGIELSKI, KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA MERT GÜNOK'U GEÇEMEDİ

Müsabakanın 85. dakikasında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Angielski, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Yerden köşeye bir vuruş yapmak isteyen Angielski'nin şutunu Mert Günok ayaklarıyla çıkardı ve farkın artmasını önledi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Şenol Güneş, ligin 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği Tayyip Talhan Sanuç ve Dele Alli'yi Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Gedson ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bacağında ağrı hissede Redmond'un da riske edilmek istenmediği için kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

HADZIAHMETOVIC İLK KEZ SAHADA

Güneş, bu 4 futbolcunun yerlerine Necip Uysal, yeni transfer Hadziahmetovic, Saiss ve N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Josef de Souza ve Salih Uçan'da kadroya giremedi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rosier, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Aboubakar ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.

SİVASSPOR CEPHESİ

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Çalımbay, Beşiktaş maçında Alaaddin Okumuş ve sakatlığı devam eden Yatabare'nin yerine yeni transferler Saiz ve Caicedo'yu sahaya sürdü.

Sivasspor'da Yatabare'nin yanı sıra sakat futbolcular Ulvestad, N'Jie ve Murat Paluli de kadroda yer almadı.

