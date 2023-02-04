SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Sivas'ta dondu kaldı! Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Şenol Güneş'in ekibini devirdi...

MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Sivas'ta dondu kaldı! Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Şenol Güneş'in ekibini devirdi...

04.02.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka; büyük bir heyecan fırtınasına sahne olurken, her iki takım da soğuk havaya rağmen mücadele seviyesini üstte tuttu. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Sivasspor oldu. Ev sahibi ekip, bu skorla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste ikinci kez puan kaybetti. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Sivas'ta dondu kaldı! Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Şenol Güneş'in ekibini devirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve soğuk havaya rağmen her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Sivasspor oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Samu Saiz kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 24'e yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş ise 39 puanda kaldı ve 4. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor ise Karagümrük deplasmanına çıkacak.

YENİ TRANSFER SAIZ'DAN HARİKA GOL

FoIEjtLXEAMyhZQ

Karşılaşmanın 23. dakikasında sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Jordy Caicedo, sırtı dönük pozisyonda kontrol ettiği topu müsait pozisyondaki Samu Saiz'a çıkardı. Saiz'in sert ve düzgün vuruşu, Mert'in çabasına rağmen direkten ağlarla buluştu. Sivasspor, bu golle 1-0 öne geçti.

ABOUBAKAR KALECİYİ GEÇTİ AMA GOLÜ ATAMADI

Golden sonra beraberlik için rakip kaleye yüklenen Beşiktaş, 29. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakip yarı alanda topla buluşan Tayfur Bingöl, savunma arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı gördü. Kaleci Ali Şaşal'ı geçen Kamerunlu yıldız, açısının daralmasına rağmen vuruşunu yaptı ancak ağları sarsamadı.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

AA-20230204-30171532-30171529-DEMIR_GRUP_SIVASSPORBESIKTAS (Large)

Maçın 45+1. dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı Arthur Masuaku, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR 'OFSAYT' DEDİ!

AA-20230204-30172077-30172072-DEMIR_GRUP_SIVASSPORBESIKTAS (Large)

Maçın 51. dakikasında gelişen Sivasspor atağında gelen uzun topla sağ kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden ve ceza sahası içine giren Samu Saiz, Arthur Masuaku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun penaltı olduğuna dair itirazlarda bulunan Sivassporlu futbolcular hakem Zorbay Küçük'ün etrafını sardı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye giden Küçük, incelemeleri sonrasında Saiz'in ofsaytta olduğuna karar verdi.

ALİ ŞAŞAL, UMUT MERAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

AA-20230204-30171655-30171651-DEMIR_GRUP_SIVASSPOR_BESIKTAS (Large)

Maçın son anlarında rakip kalede gol arayan siyah - beyazlılar, sol kanattan etkili geldi. 84. dakikada Cenk Tosun'un içeriye çevirdiği topa hamle yapan Umut Meraş'ın vuruşunu kaleci Ali Şaşal son anda köşeden kornere çeldi.

ANGIELSKI, KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA MERT GÜNOK'U GEÇEMEDİ

AA-20230204-30172332-30172331-DEMIR_GRUP_SIVASSPOR_BESIKTAS (Large)

Müsabakanın 85. dakikasında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Angielski, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Yerden köşeye bir vuruş yapmak isteyen Angielski'nin şutunu Mert Günok ayaklarıyla çıkardı ve farkın artmasını önledi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

AA-20230204-30171655-30171647-DEMIR_GRUP_SIVASSPOR_BESIKTAS (Large)

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Şenol Güneş, ligin 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği Tayyip Talhan Sanuç ve Dele Alli'yi Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.

Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Gedson ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bacağında ağrı hissede Redmond'un da riske edilmek istenmediği için kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

HADZIAHMETOVIC İLK KEZ SAHADA

AA-20230204-30171532-30171530-DEMIR_GRUP_SIVASSPORBESIKTAS (Large)

Güneş, bu 4 futbolcunun yerlerine Necip Uysal, yeni transfer Hadziahmetovic, Saiss ve N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Josef de Souza ve Salih Uçan'da kadroya giremedi.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rosier, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Aboubakar ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.

SİVASSPOR CEPHESİ

AA-20230204-30172077-30172069-DEMIR_GRUP_SIVASSPORBESIKTAS (Large)

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Çalımbay, Beşiktaş maçında Alaaddin Okumuş ve sakatlığı devam eden Yatabare'nin yerine yeni transferler Saiz ve Caicedo'yu sahaya sürdü.

Sivasspor'da Yatabare'nin yanı sıra sakat futbolcular Ulvestad, N'Jie ve Murat Paluli de kadroda yer almadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!Hakem Akademisi tarafından Elit CORE kampı düzenlendi!
Ali Koç TFF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu!Ali Koç TFF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu!
Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!Arda Güler'i isteyen takım bu kez bambaşka!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Sivasspor son dakika haberler beşiktaş son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak erden spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Türk futbolu karıştı! Peş peşe açıklamalar...

Fenerbahçe ligden çekilecek mi?"

Fenerbahçe ligden çekilecek mi?"

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

Uğur Dündar meydan okudu! 'Yapsınlar da görelim...'

İkinci Kevin Grosskreutz vakası! 18 saniye...

İkinci Kevin Grosskreutz vakası! 18 saniye...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.