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MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Süper Lig'de 'nefes' aldı! Kara Kartal, Kayserispor karşısında geri döndü...

24.09.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. İki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen siyah - beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. İşte müsabakadan detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Beşiktaş oldu.

Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 64. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 47. dakikada Carlos Mane'den geldi.

Bu skorun ardından puanını 10'a yükselten Beşiktaş, 4. sırda yer aldı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Kayserispor ise 9 puanla 6. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, hafta içinde Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Başakşehir'i konuk edecek.

GHEZZAL KALEYİ YOKLADI!

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Beşiktaş, 14. dakikada gole yaklaştı. Siyah - beyazlıların yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, ceza sahasının sağında topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Cezayirli futbolcunun vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

YİNE GHEZZAL YİNE TEHLİKE!

Beşiktaş, karşılaşmanın 40. dakikasında Cenk Tosun'un yerde kalmasıyla kaleye oldukça yakın bir yerden frikik kazandı. Topun başına geçen Ghezzal'ın serbest vuruşu barajdan döndü ve yine önünde kaldı. Cezayirli yıldızın sert şutu kaleci Bilal'in bakışları arasında direğin hemen yanından dışarı gitti.

KAYSERİSPOR, MANE İLE ÖNE GEÇTİ!

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Konuk ekip Kayserispor, ikinci yarının hemen başında golü buldu. 46. dakikada kazanılan kornerde ceza sahasına doldurulan top, arka direğe sekti. Orada bulunan Mane, kafasıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ'IN CEVABI GECİKMEDİ: ABOUBAKAR!

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Beşiktaş, kalesinde golü gördükten sonra kısa süre içinde cevap verdi. Siyah - beyazlılar, 56. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçen Ghezzal, ceza sahası içine ortasını yaptı. Müsait pozisyonda olan Vincent Aboubakar, kafa vuruşuyla ağları sarstı ve durumu 1-1'e getirdi.

CHAMBERLAIN VE GERİ DÖNÜŞ: 2-1!

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Müsabakanın 62. dakikasında Salih Uçan, rakip yarı alanda topla buluştu. Milli futbolcu, savunma arkasına sarkan Chamberlain'e harika bir pas gönderdi. Topla buluşan Chamberlain, harika bir kontrolün ardından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmaya; Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Ante Rebic, Milot Rashica, Daniel Amartey, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Rosier, Amartey, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica ve Muleka'yı yedeğe çekti.

Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ilk 11'de Onur, Colley, Salih, Chamberlain, Ghezzal ve Cenk'i tercih etti.

Güneş, müsabakadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Gedson Fernandes'in hafif bir sakatlığının bulunduğunu söyledi.

Kayserispor müsabakasında rotasyona giden Şenol Güneş, Club Brugge karşısında da son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yapmıştı.

GHEZZAL, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Ghezzal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.

Rachid Ghezzal, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de yer almıştı.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı takip etti.

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