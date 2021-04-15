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MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-1 Bandırmaspor

15.04.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Bursaspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 90+5. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-1 Bandırmaspor

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Bandırmaspor'u ağırladı.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 85. ve 90+4. dakikada Eren Güler attı. Bandırmaspor'un tek sayısını ise 45. dakikada Feyyaz Belen kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Bursaspor, 43 puanla 10. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Bandırmaspor ise 39 puanla 11. sırada yer aldı.

Bursaspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Boluspor'u ağırlayacak.

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Bursaspor
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