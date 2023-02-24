MAÇ SONUCU: Canın sağ olsun Trabzonspor! Bordo - mavililer, vurdu ama Basel'i yıkamadı! Avrupa'ya veda...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında İsviçre ekibi Basel ile temsilcimiz Trabzonspor kozlarını paylaştı. Türkiye'den birçok takımının taraftarı, bordo - mavili takımı desteklemek için stadyumdaki yerini alırken, müsabakada büyük bir heyecan yaşandı. Maçta kazanan taraf Basel oldu oldu.

St. Jakob-Park'ta oynanan müsabaka, Basel'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zeki Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri kaydetti.

Bu skorun ardından toplam skoru 2-1'e getiren Basel, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Trabzonspor ise turnuvaya veda etti.

BASEL, GOLÜ ERKEN BULDU

Karşılaşmanın 13. dakikasında Trabzonspor savunmasında bir konsantrasyon kaybı yaşandı. Ev sahibi ekibin defansından atılan uzun top sonrası Zeki Amdouni, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Tek vuruş yapan Amdouni, Basel'i 1-0 öne geçirdi.

TALİHSİZ AN, PENALTI KAÇTI: BAKASETAS

Maça etkili başlayan ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Trabzonspor, 26. dakikada bir penaltı kazandı. Bordo - mavililerin santrforu Maxi Gomez, ceza alanında yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anastasios Bakasetas, atışı kullandığı esnada destek ayağının kayması sonucu istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

HAKEM ÖNCE PENALTIYI VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ

Trabzonspor, ikinci yarıda da etkili futbolunu sürdürdü. Müsabakanın 51. dakikasında altı pas içerisinde topla buluşan Maxi Gomez, kaleciden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Lahoz, penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörde inceleyen Lahoz, kararını iptal etti ve oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

DENSWIL 61'DE ATTI AMA VAR 'OFSAYT' DEDİ

Bordo - mavililer, beraberlik golü için yüklenmeye devam ederken 61. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. Paslı kullanılan atış sonrasında Doğucan Haspolat, ceza sahası içine ortasını yaptı. Müsait pozisyonda iyi yükselen Stefano Denswil, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor'un golü, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

UMUT BOZOK, MÜSAİT POZİSYONDA KAÇIRDI

Oyuna ikinci yarıda dahil olan Umut Bozok, 67. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez'in ceza sahası içine yaptığı orta sonrası müsait pozisyonda topla buluşan Umut Bozok'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

KARAMBOL VE GOL: 2-0...

Basel, ikinci yarıdaki tek etkili atağında golü buldu. Trabzonspor kalesine hızlı gelen ev sahibi ekip, yaşanan karambol sonrası Zeqiri'nin yaptığı vuruşla 2-0'lık üstünlüğe geçti.

ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, rakibiyle geçen hafta yaptığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağ ve sol kanadında oyuncu değişikliğine gitti. Savunmanın sağında Peres'in yerine Bartra görev yaparken savunmanın solunda ise Eren Albayrak'ın yerine ilk maçın golünü atan Danimarkalı oyuncu Larsen, forma giydi.

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca, sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markovic ise UEFA kadrosunda olmadıkları için forma giyemedi.

TARAFTARLAR 'TEK YÜREK' OLDU

Türk taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

İsviçre ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 10 bin taraftar, tribünlerde Trabzonspor'u desteklerken Basel taraftarlarına ayrılan bölümlerde de yer aldı.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynamasına karşın ev sahibi taraftarlardan daha çok tribünde destek buldu.

6 Şubat'ta "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenetlenen futbol dünyası, aynı davranışı Basel'de de göstererek "tek yürek" mesajı verdi.

Tribünde Trabzonspor taraftarlarının yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarları da bordo-mavili takıma birlikte destek verdi.

TRABZON'DAKİ KOREOGRAFİ, PANKARTLA AÇILDI

Taraftarlar, Trabzon'da iki takım arasında oynanan ilk maçta kurtarma görevlisi ile kucağında çocuğun yer aldığı koreografiyi, pankarta bastırdı.

Trabzonspor taraftarları, stadyuma getirdiği koreografinin pankartını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlar birlikte açtı.

Bazı Trabzonspor taraftarları, üzerinde depremden etkilenen şehirlerin isimleri, plaka kodları ve deprem günü ile başladığı anın saatinin yer aldığı siyah tişört giydi.

Taraftarlar stadyum çevresinde 10 ilin isimleri okunmasının ardından "burada" diye bağırdı. Ayrıca Türkiye haritasının yer aldığı depremle ilgili "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart açıldı.

Stat ekranlarından ilk maçın siyah-beyaz kısa görüntüsüne yer verildi.

AĞAOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç günü Basel'e gelerek karşılaşmayı izledi.

Taraftarlar, Başkan Ağaoğlu'nun tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ağaoğlu, taraftarlara alkışla karşılık verdi.

