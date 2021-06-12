SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. MAÇ SONUCU | Danimarka 0-1 Finlandiya

MAÇ SONUCU | Danimarka 0-1 Finlandiya

12.06.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yendi ve 1949'dan sonra rakibini ilk kez mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Danimarka 0-1 Finlandiya

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Christian Eriksen'in kalbindeki sorun nedeniyle yürekleri ağızlara getirdiği anların ardından oyuncudan iyi haber gelmesiyle 40. dakikadan itibaren 0-0'dan tekrar başlayan mücadele, Finlandiya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Finlandiya'ya galibiyeti getiren gol, 60. dakikada Pohjanpalo'dan geldi. Öte yandan Danimarkada Hojbjerg, 74. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Hradecky'yi geçemedi.

1949'DAN SONRA İLK GALİBİYET

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya bu skorla, 1949'dan sonra Danimarka'yı ilk kez yenmeyi başardı. Bu karşılaşmaya kadar Danimarka, 1949'dan beri oynadığı 21 maçta rakibine yenilmemişti: 18 galibiyet, 3 beraberlik.

Gruba 3 puanla başlayan Finlandiya, grubun 2. haftasında evinde Rusya ile karşılaşacak. Danimarka ise kendisi için kritik maçta Belçika ile kozlarını paylaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Danimarka'da bir kahraman: Simon Kjaer!Danimarka'da bir kahraman: Simon Kjaer!
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Milli Futbol Takımı Finlandiya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Milliler EURO 2020'ye kötü başladı

Milliler EURO 2020'ye kötü başladı

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yeni Mesut Özil Süper Lig ekibiyle anlaştı

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

İspanyollar, Marcelo transferini duyurdu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.