MAÇ SONUCU: Enner Valencia böyle istedi! Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 5 golle devirdi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa'yı konuk etti. 90 dakikası büyük heyecan ve mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37 (P), 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 24. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 44'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanla 16. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Giresunspor'u ağırlayacak.

ZAJC'IN VURUŞU KORNERE GİTTİ

Maçın ilk tehlikeli atağı 6. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Arda Güler'den aldığı pasla ceza alanına hareketlenen Miha Zajc'ın kaleyi cepheden gören mesafeden vuruşu savunmadan sekti ve kornere gitti. Sarı - lacivertli futbolcular penaltı itirazında bulundu ancak VAR, pozisyonun korner olduğuna karar verdi.

KASIMPAŞA TEHLİKELİ GELDİ

Fenerbahçe'nin pozisyonundan 2 dakika sonra Kasımpaşa etkili geldi. Gelişen hızlı hücumda sol kanattan yapılan orta sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Fall'un vuruşu az farkla auta gitti.

ARDA'NIN PASINI VALENCIA BİTİREMEDİ

Karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine ön alan baskısı uygulayan Fenerbahçe'de Arda Güler, rakibinden çaldığı topu hemen savunma arkasına sarkan Enner Valencia'ya gönderdi. Ekvadorlu futbolcunun ceza sahası içine girip, yaptığı vuruş yandan auta gitti.

KASIMPAŞA, FALL İLE GOLÜ BULDU

Sol kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Engin, ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mamadou Fall'u gördü. Senegalli futbolcunun tek vuruşu ağlarla buluştu ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

PENALTI KARARI! ÖNCE KAÇTI SONRA TEKRAR EDİLDİ VE DURUM 1-1'E GELDİ

Fenerbahçe, maçın 33. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakaladı. Michy Batshuayi'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Enner Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşu direkten kendisine geri geldi. Dönen topu tamamlayan Valencia'nın golü geçersiz sayıldı ancak o sırada VAR devreye girdi ve Kasımpaşa kalecisinin penaltıdan önce çizgiyi terk ettiği görüldü. Tekrarlanan penaltıda Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ: VALENCIA!

Sarı - lacivertliler, penaltı golünden 2 dakika sonra etkili geldi. Arda Güler, ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Sağ bölgede rakibini çalımlayan Kadıoğlu, arka direkteki Enner Valencia'ya ortasını yaptı. Yıldız futbolcu, gelişine yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

ARDA'NIN AŞIRTMASI DİREKTEN DÖNDÜ, VALENCIA HAT-TRICK YAPTI!

İlk yarının sona ermesiyle soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle giden Fenerbahçe, ikinci devreye de hızlı başladı. Gelişen hızlı atakta Arda Güler'in ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş üst direkten geri döndü. Topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hem kendisini hem de takımının 3. golünü kaydederek skoru 3-1 yaptı.

VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA!

Fenerbahçe, 3. golden sonra da ataklarını kesmedi ve rakip kaleye yüklenmeye devam etti. 69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Arda Güler, Michy Batshuayi'ye pasını verdi. Belçikalı futbolcunun dönerek yaptığı vuruş direkten döndü ve Enner Valencia'nın önüne düştü. Yıldız oyuncu boş kaleye golünü attı ve maçta 4. kez fileleri sarsarak durumu 4-1'e getirdi.

JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo ile Diego Rossi'yi, Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Miha Zajc ile Arda Güler'i ilk 11'de oynattı.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den kurdu. Orta sahada Willian Arao ve Miha Zajc şans bulurken, kanatlarda Arda Güler ile İrfan Can Kahveci oynadı. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Diego Rossi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

ARDA, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ligde bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Bu sezon Avrupa'da 3, kupada ise 1 maçta ilk 11'de oynayan 17 yaşındaki Arda, ligde ise hep sonradan oyuna girmişti.

Arda, ligde bu sezon ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de görev aldı.

ZAJC 4 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, ligde 4 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.

Aldığı sürelerde gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan tecrübeli oyuncu, son olarak ligde 4-0 kazanılan Hatayspor müsabakasına ilk 11'de çıkmıştı.

