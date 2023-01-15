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MAÇ SONUCU: Enner Valencia, Fenerbahçe'ye Gaziantep'te hayat verdi! Galibiyet 90+1'de geldi...

15.01.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısının da son maçı olarak değer taşıyan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 90 dakika boyunca heyecan ve mücadelenin üst seviyede olduğu maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti. İşte karşılaşmadan detaylar...

MAÇ SONUCU: Enner Valencia, Fenerbahçe'ye Gaziantep'te hayat verdi! Galibiyet 90+1'de geldi...

Son dakika haberleri: Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve izleyenleri heyecan fırtınasına sürükleyen karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. ve 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 55. dakikada Kitsiou'dan geldi.

Gaziantep FK'da Sagal, 55. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 38'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 8 maça çıkan Gaziantep FK ise 19 puanla 12. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Sivasspor'u ağırlayacak.

ENNER VALENCIA GOLLE GERİ DÖNDÜ

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Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Miguel Crespo, ceza sahası içine uzun bir top gönderdi. O sırada Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç ile savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoya bir anlaşmazlık yaşadı ve top boşa düştü. Araya giren Enner Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve sarı - lacivertlileri 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

KITSIOU ÇOK SERT VURDU, SKORA EŞİTLİK GELDİ

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Gaziantep FK, 55. dakikada Fenerbahçe yarı alanının solunda bir serbest vuruş fırsatı yakaladı. Maxim'in içeriye yaptığı ortayı Fenerbahçe savunması karşıladı. Dönen topa çok sert ve düzgün bir vuruş yapan Kitsiou, fileleri sarstı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

SAGAL KIZARDI

Gaziantep FK'da 59. dakikada bir sarı kart gören Sagal, 70. dakikada hakemin düdüğünün ardından topa vurduğu için bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

VALENCIA 90+1'DE GALİBİYETİ GETİRDİ

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Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından galibiyet için ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe'de Diego Rossi, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içindeki Enner Valencia'ya aktardı. Sarı - lacivertlilerin yıldız golcüsü Valencia, 90+1. dakikada dar açıdan vuruşunu yaptı. Ekvadorlu santrforun şutu ağlarla buluştu ve Fenerbahçe, durumu 2-1'e getirdi.

JORGE JESUS'TAN SÜRPRİZ TERCİHLER

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11'e göre 5 değişikliğe gitti.

Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King'i Gaziantep FK önünde ilk 11'e almadı.

Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11'iyle sahaya çıktı.

GAZİANTEP FK'DA 1 DEĞİŞİKLİK

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Gaziantep FK'de 1-1 berabere kalınan İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Erol Bulut ilk 11'de Veliu'nun yerine Maxim'i sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip; Günay Güvenç, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel ve Kitsiou 11'iyle müsabakaya başladı.

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