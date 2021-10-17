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MAÇ SONUCU | Erzurumspor 6-2 Altınordu

17.10.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Erzurumspor, Altınordu'yu konuk ettiği ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SONUCU | Erzurumspor 6-2 Altınordu

TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, Altınordu'yu ağırladı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Martin Hasek, 73. dakikada Herolind Shala, 45+5., 45+7. ve 76 dakikalarda Eren Tozlu ile 81. dakikada Novikovas attı. Altınordu'nun gollerini ise 5. dakikada Sami Satılmış ve 45+2. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor, milli aradan galibiyetle döndü ve 18 puanla 3. sıraya yerleşti. Son 3 maçta 2. kez mağlup olan Altınordu ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

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