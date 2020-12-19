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MAÇ SONUCU | Everton 2-1 Arsenal

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.12.2020 23:11 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 14. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya geldi.

MAÇ SONUCU | Everton 2-1 Arsenal

Premier Lig'de 14. hafta mücadelesinde Everton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.

Maçta Everton'ın golleri 22. dakikada Holding (KK) ve 45. dakikada Mina'dan geldi. Arsenal'in golü 35. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltı vuruşundan geldi.

A Milli oyuncumuz Cenk Tosun, 90+3. dakikada Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 26'ya çıkardı. Arsenal ise 14 puanla 15 puanda kaldı.

Everton, Premier Lig'in 15. haftasında Sheffield United'a konuk olacak. Arsenal ise anyı haftada sahasında Chelsea ile karşılaşacak.

ARSENAL'İN KABUSU

Arsenal, Mikel Arteta göreve geldiğinden beri ilk yarısını geride bitirdikleri hiçbir maçı kazanamadı.

Mikel Arteta'nın Arsenal'i 10 maçta ilk yarıyı geride bitirirken, bunların 3'ünde berabere kaldı ve 7'sinde kaybetti.

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