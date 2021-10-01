MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 3-1 Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı Karagümrük, 3-1 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 19', 30' Andrea Bertolacci ve 37. dakikada Jure Balkovec'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 84'te Danijel Aleksic kaydetti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti. Zor günler geçiren Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir ise altıncı yenilgisini aldı. (2 galibiyet, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor)

MAÇ ÖZETİ

15' Caner Erkin'in soldan ortasında meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Volkan Babacan son anda müdahale ederek topun ağlara gitmesini önledi.

19' ev sahibi ekip öne geçti. Pesic'in ara pasıyla penaltı noktasının solunda buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, savunmada Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

30' kırmızı-siyahlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa, Lima'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine koşu yapan Bertolacci, bekletmeden vurduğu topu kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

37' Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Biglia'nın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Balkovec, meşin yuvarlağı Duarte'den kurtararak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

45' Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

