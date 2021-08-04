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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev

04.08.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, altıncı hazırlık mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

  1. dakikada Lednev ile öne geçen Dinamo Kiev'e Fenerbahçe 68. dakikada Yunan oyuncusu Pelkas ile karşılık verdi.

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Fenerbahçe daha önce Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth ile karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçını tribünden takip etti.

Dinamo Kiev'de deneyimli teknik adam Mircea Lucescu, sağlık problemleri nedeniyle takımının başında yer almadı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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