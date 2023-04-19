MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, 90+3'te geri döndü! Joao Pedro, sarı - lacivertlilere hayat verdi...

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 88. ve 90+3. dakikalarda Joao Pedro kaydetti. Başakşehir'in sayısını ise 30. dakikada Danijel Aleksic kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 63'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. 3 maçtır kazanamayan Başakşehir ise 45 puanda kaldı ve 6. basamakta yer aldı.

Başakşehir, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

VALENCIA'NIN VOLESİ AUTA GİTTİ!

Fenerbahçe, ilk etkili atağını 17. dakikada geliştirdi. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, ceza sahasının sağında buluştuğu topu içeriye ortaladı. Güler'in ortasında iyi pozisyon alan Enner Valencia'nın havada volesi üstten auta gitti.

SAMET'TEN BÜYÜK HATA! BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ...

Sarı - lacivertlilerin savunmasında hazırlık pasları yaptığı sırada Samet Akaydin, kalecisi İrfan Can Eğribayat'a geri pas atmak istedi ancak top kısa düştü. Araya giren Danijel Aleksic, kaleciyi çalımladı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

ROSSI, NET FIRSATTAN YARARLANAMADI!

Fenerbahçe, 32. dakikada beraberlik şansı yakaladı! Sarı - lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, orta alanda kazandığı topu ceza sahasına kadar sürükledi. Kahveci, sağ kanattan koşu yapan Rossi'yi gördü. Uruguaylı futbolcunun gelişine yaptığı vuruş yandan auta gitti.

PEDRO'NUN ŞUTU KALECİDE KALDI

Fenerbahçe, ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Arda Güler, Oosterwolde ve Diego Rossi'nin yerine Joao Pedro, Emre Mor ve Alioski dahil oldu. Maçın 48. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Emre Mor'un pasıyla ceza sahasına giren Joao Pedro'nun sol ayağıyla vuruşu kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

FERDİ'NİN ORTASI DİREKTEN DÖNDÜ!

Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe, rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Pasla kullanılan frikik sonrası top, sağ kanattaki Ferdi Kadıoğlu'na açıldı. Genç futbolcunun orta şut karışımı vuruşu üst direkten geri döndü. Dönen topu Samet Akaydin tamamlamak istedi ancak kafasıyla dokunuşu yandan auta gitti.

KIRMIZI KART! BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ...

Fenerbahçe, 70. dakikada İrfan Can Kahveci ile atak geliştirmek istedi. Orta alanda topla buluşan tecrübeli futbolcu, Ahmed Touba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Daha önceden bir sarı kartı bulunan Touba, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

JOAO PEDRO EŞİTLİĞİ SAĞLADI!

Fenerbahçe'de 88. dakikada Enner Valencia, sol kanattan topla ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topu Joao Pedro tamamladı ve skora 1-1'lik eşitlik geldi.

JOAO PEDRO: 2-1!

Fenerbahçe, son dakikalarda rakip kaleye tüm hatlarıyla yüklendi. Sarı - lacivertlilerde ceza sahasında topla buluşan Joao Pedro, vuruşuyla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

JESUS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre kadrosunda 2'si zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel'i sarı kart cezası, Miha Zajc'ı ise sakatlığı sebebiyle görevlendiremedi. Jesus, bu isimlerin yanı sıra Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'a ise ilk 11'de şans vermedi.

Portekizli çalıştırıcı, söz konusu isimlerin yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşısında kalede İrfan Can Eğribayat forma giyerken, savunma hattı Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Jayden Oosterwolde'den oluştu. Orta ikilide Willian Arao ile Miguel Crespo oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi şans buldu. Forvet arkasında Arda Güler'i görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise yedek soyundu.

İLK KEZ TEK FORVET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon ilk kez bir maça tek forvetle başladı.

Deneyimli teknik adam, Michy Batshuayi'nin yokluğunda hazır durumda olan forvetleri Serdar Dursun ile Joao Pedro'yu yedek bekletti.

Tek forvette Enner Valencia'yı görevlendiren Jesus, ilk kez bu sistemle takımını sahaya sürdü.

ARDA GÜLER 10 NUMARADA

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 10 numara pozisyonunda görev yaptı.

Teknik direktör Jesus'un oyun sistemi nedeniyle hücumun kanatlarında şans verdiği 18 yaşındaki oyuncu, 4-2-3-1 sisteminde kendi pozisyonunda forma giydi.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Joshua King, Miha Zajc ve Michy Batshuayi müsabakada forma giyemedi.

Sakatlığını atlatan ama hazır durumda olmayan Luan Peres de kadroda bulunmazken, Gustavo Henrique teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

OOSTERWOLDE 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, 5 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertlilerin 19 Mart tarihinde deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, 17. dakikada sakatlanarak oyun alanından ayrılmıştı.

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Emre Belözoğlu, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Berkay Özcan'ın yerine Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç'ü Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Szysz ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu, Adnan Januzaj, Philippe Keny, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie ve Caner Erkin yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de 3 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamadı.

Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Serdar Gürler ve Eden Karzev takımdaki yerlerini alamadı.

