MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 84-89 Anadolu Efes

THY Euroleague, Türk derbisine sahne oldu. Ligin 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes son periyottaki oyunuyla 84-89 kazandı.

Bu sonuçla üst üste 4. maçını da kazanan Anadolu Efes toplamda 6 galibiyete ulaşırken, 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe Beko ise 3 galibiyette kaldı.

İki takım bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştı. Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-68 kazanmıştı.

