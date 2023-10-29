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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe durdurulamıyor! Sarı - lacivertliler, Pendikspor'u farklı geçti! Edin Dzeko hat-trick yaptı...

29.10.2023 20:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Rakibine karşı büyük üstünlük kuran sarı - lacivertliler, bu galibiyetle birlikte üst üste 10. kez kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Kanarya'da 3 gol birden atan Edin Dzeko, performansıyla yıldızlaşan isimlerden biri oldu. İşte karşılaşmadan detaylar...

Son dakika haberleri: Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği, büyük bir mücadele ve heyecanın yaşandığı maçta kazanan taraf konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Erdem (k.k) 43. dakikada İrfan Can Kahveci ve 65, 77 ve 87. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 10. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Pendikspor ise 18. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Pendikspor ise İstanbulspor deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK: FRED!

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Fenerbahçe, maça adeta sakatlık şokuyla başladı. Sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu Fred, 7. dakikada girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, kendisini yere bırakarak değişiklik istedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred'in yerine Miha Zajc'ı oyuna dahil etti.

PENDİKSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

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Pendikspor, karşılaşmanın 21. dakikasında hızlı hücum sonrası golü buldu. Savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Erencan Yardımcı, kaleci Livakovic'in yanından topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.

TADIC HARİKA VURDU, KALECİ AYNI GÜZELLİKTE ÇIKARDI!

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Fenerbahçe, 23. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Edin Dzeko, çalımlarla ceza sahası içine girdi. Bosnalı yıldız, ceza yayı üzerindeki Dusan Tadic'i gördü. Tadic, takım arkadaşından gelen pasa gelişine çok şık vurdu. Kaleci Erdem, meşin yuvarlağı aynı güzellikte çeldi.

FENERBAHÇE ORGANİZE GELDİ, GOLÜ BULDU!

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Sarı - lacivertliler, aradığı golü 31. dakikada buldu! Sağ kanattan gelişen organize atakta İrfan Can Kahveci, çizgiye inen Osayi-Samuel'i gördü. Nijeryalı futbolcu'nun içeriye yerden ve sert çevirdiği top, kaleci Erdem'e çarparak ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

KALE AĞZINDA GOL KAÇTI! SZYMANSKI...

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Fenerbahçe, 41. dakikada 2. gole çok yaklaştı. Maçın başından itibaren sağ kanadı etkili kullanan sarı - lacivertlilerde yine Osayi-Samuel, çizgiye indi. Bekletmeden ortasını yapan Osayi'nin topuna Szymanski dokunmak istedi ancak meşin yuvarlak arkaya sekti. Seken topa Dzeko hareketlendi ama savunma araya girdi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MÜKEMMEL GOL!

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Kanarya, 43. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı - lacivertlilerde kazanılan köşe vuruşunu Szymanski hızlıca kullandı ve Tadic'i gördü. Dusan Tadic'in ceza sahası dışına yaptığı ortaya sol ayağıyla gelişine vuran İrfan Can Kahveci'nin şutu direkt olarak kaleye gitti ve ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe, 2-0'lık üstünlük yakaladı.

DZEKO VURDU, ERDEM KURTARDI!

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Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında çok etkili geldi. Sarı - lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, orta alanda kaptığı topu ileri uçtaki Szymanski'ye aktardı. Rakibini çalımlayan Polonyalı futbolcu, Tadic'i gördü. Dusan Tadic de bekletmeden ceza sahası içindeki Edin Dzeko'ya aktardı. Bosnalı futbolcunun sağına çekerek yaptığı vuruşu kaleci Erdem son anda kornere çeldi.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ!

Pendikspor, 52. dakikada farkı 1'e indirme fırsatından yararlanamadı. Ev sahibi ekipte sol kanattan ceza sahası içine giren Gökcan'ın orta şut karışımı vuruşuna kaleci Dominik Livakovic, parmaklarının ucuyla dokundu ve sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

NET GOL KAÇTI: DIABY!

Ev sahibi ekip Pendikspor, çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içine yönelen top, Diaby ile buluştu. Livakovic'le karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşu kalenin yanından auta gitti.

SZYMANSKI'DEN ASİST, DZEKO'DAN GOL: 3-0!

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Fenerbahçe, 65. dakikada iyice rahatladı. Sarı - lacivertlilerde orta alanda topla buluşan Miha Zajc, savunma arkasına harika bir pas attı. O topa hareketlenen Sebastian Szymanski, ceza sahasına girdi. Polonyalı yıldız, ceza sahası içinde müsait durumda olan Dzeko'yu gördü ve Bosnalı futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek farkı 3'e yükseltti.

DZEKO ATTI, 4-0 OLDU!

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Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içine girdi ve içerideki Edin Dzeko'yu gördü. Düzgün bir vuruş yapan Dzeko, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 4-0'a getirdi.

HAT-TRICK: DZEKO!

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko hat-trick yaptı! Sarı - lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'ndan aldığı pas sonrası ceza sahasına giren Bosnalı yıldızın düzgün vuruşu ağlarla buluştu. Dzeko bu golle kendisinin 3, takımının 5. golünü kaydetti.

KARTAL, AS KADROSUNA DÖNDÜ

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Ludogorets maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 7 değişiklik yaptı.

İsmail Kartal, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Ludogorets maçında sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Ryan Kent, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'yi kenarda oturturken, sakatlığı bulunan Alexander Djiku'yu kadroya dahil edemedi.

Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasına Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ Elmaz, Zajc, Kent, Umut Nayir ve Batshuayi ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

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Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında sakatlığı bulunan 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Almanya'da ameliyat edilen Serdar Aziz ile sakatlıkları süren Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Ludogorets müsabakasında sakatlanan Alexander Djiku ve ağrıları bulunduğu için riske edilmeyen Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Emre Mor da kadroya alınmadı.

17 YAŞINDAKİ YUSUF KADROYA ALINDI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda kadroya 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'i dahil etti.

Bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroya dahil edilen genç oyuncu, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta kadroda yer almıştı.

FENERBAHÇE, CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL FORMAYLA SAHAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı. Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular da "Sonsuza dek Cumhuriyet" yazılı pankartla maç öncesinde ısınmak için sahaya geldi.

Karşılaşma öncesinde Pendik Stadı'ndaki skorboardlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar yayımlanırken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye çıkarken "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartını da birlikte taşıdı.

EVLERİN BALKONLARI DOLDU TAŞTI

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Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe müsabakası 1960 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanırken, futbolseverler stadyumu gören evlerin camları ve balkonlarını doldurdu.

Fenerbahçe taraftarları, bulundukları evlerin balkon ve pencerelerini Türk Bayrakları ve Fenerbahçe bayrağıyla süslerken, takımlarına da balkonlardan destek verdi.

Özellikle sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yer aldığı balkon ve pencereler, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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