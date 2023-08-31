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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Hollanda'da Dzeko ile güldü! Kanarya, 6-1'le Konferans Ligi'nde grup etabına yükseldi...

31.08.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Hollanda temsilcisi Twente ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'de oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu. İlk maçtan da 5-1'lik galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, bu müsabakayı da kazanarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını grup etabına yazdırdı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin ilgi gösterdiği ve büyük bir mücadelenin yaşandığı maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

De Grolsch Veste'de oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

Bu skorun ardından ilk maçta da 5-1 kazanmış olan Fenerbahçe, toplam skorda 6-1'lik üstünlük elde etti ve adını grup etabına yazdıran taraf oldu.

TWENTE ETKİLİ GELDİ!

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Karşılaşmanın 3. dakikasında sağ kanattan gelişen Twente atağında ceza sahasına yapılan ortaya Ricky van Wolfswinkel hareketlendi. Hollandalı futbolcunun müsait pozisyonda yaptığı tek vuruş az farkla auta gitti.

OSAYI VURDU, KALECİ ÇIKARDI!

Fenerbahçe, 23. dakikada gole yaklaştı. Sarı - lacivertlilerin sağ kanattan gelişen atağında topla birlikte ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in şutunu son anda kaleci çıkardı.

FENERBAHÇE, TADIC'LE GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

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Sarı - lacivertliler, 36. dakikada çok tehlikeli geldi. Rakip ceza alanının sağında topla buluşan Osayi-Samuel'in ortasında arka direkte topla buluşan Dusan Tadic'in tek vuruşunu kaleci son anda çizgi üzerinde kurtardı.

STEIJN'IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

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Ev sahibi ekip Twente, 53. dakikada gole çok yaklaştı. Hollanda temsilcisinin gelişen atağında Sem Steijn'ın ceza sahası içinden vuruşu direkten döndü. Dönen topa Rots'un çektiği şut ayta gitti.

JOSHUA KING 70 METRE GÖTÜRDÜ, PENALTIYI ALDI! DZEKO...

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Fenerbahçe, maçın başından beri aradığı golü 72. dakikada buldu. Sarı - lacivertlilerin yarı sahasında topla buluşan Joshua King, yaklaşık 70 metre sürdüğü topla rakip ceza sahasına girdi. Norveçli futbolcu, Twente savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dzeko, top ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk maçın 11’ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Mert Müldür, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Kent, Batshuayi’nin yerlerine Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Dzeko'ya görev verdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

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Fenerbahçe, Twente maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkların bulunan Samet Akaydın, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor mücadelede yer almadı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN DESTEK

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Fenerbahçeli taraftarlar, takımı desteklemek için De Grolsch Veste Stadı’na geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA tarafından Maribor maçında yaşanan olaylar sonrası verilen ceza sebebiyle tribünden takımı destekleyemezken stat önünde bir araya geldi. Karşılaşma öncesi stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın girişi sırasında yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.

Öte yandan Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Twente taraftarlarının arasında mücadeleyi takip etti.

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