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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Sevilla karşısında dünyaları kaçırdı ve turu İstanbul'a bıraktı!

10.03.2023 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya temsilcisi Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan müsabakada kazanan taraf Sevilla oldu. Sarı - lacivertli temsilcimiz, maç boyunca birçok pozisyona girmesine rağmen sonuçlandırmada sıkıntı yaşadı ve ağları sarsamadı. İşte kritik maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, Sevilla karşısında dünyaları kaçırdı ve turu İstanbul'a bıraktı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertli temsilcimiz, oldukça üstün oynadığı müsabakadan yediği şanssız gollerle mağlup ayrıldı ve turu İstanbul'a bıraktı.

Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Joan Jordan ve 85. dakikada Erik Lamela kaydetti.

Bu skorla birlikte İspanya ekibi, İstanbul'da oynanacak olan ikinci maç öncesi avantajlı duruma geçti.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE, FERDİ İLE ETKİLİ GELDİ

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Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den geldi. Maçın 8. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, hızını kullanarak ceza sahasına girdi. Başarılı futbolcunun şutunu kaleci Marko Dmitrovic çeldi ve meşin yuvarlark kornere gitti.

DMITROVIC SON ANDA ARAYA GİRDİ

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Fenerbahçe, ilk 15 dakikada etkili görünen taraf oldu. 12. dakikada Miguel Crespo'nun orta sahada yaptığı baskı sonucu kazanılan topla hızlı gelen sarı - lacivertlilerde Portekizli futbolcunun ortasına hareketlenen Enner Valencia'dan önce son anda kaleci Dmitrovic araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

ENNER VALENCIA ORTA SAHADAN VURDU, AZ FARKLA KAÇTI

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Sarı - lacivertlilerin bu sezon en formda oyuncusu olan Enner Valencia, hızlı kullanılan bir taç atışı sonrasında orta alanın sağında topla buluştu. Ekvadorlu yıldızın kaleciyi önde görüp hiç bekletmeden yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

RAKITIC UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI, ALTAY KORNERE ÇELDİ

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Sevilla'nın ilk etkili pozisyonu 23. dakikada gerçekleşti. İspanyol temsilcisinin kaleye uzak bölgede kazandığı serbest vuruşta topun başına Ivan Rakitic geçti. Hırvat yıldızın direkt kaleye yaptığı vuruşu Altay Bayındır son anda çeldi ve top kornere çıktı.

KING KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

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Fenerbahçe, 28. dakikada mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Orta sahada topla buluşan ve rakibini çok şık bir vücut çalımıyla geçen Enner Valencia, savunma arkasına kaçan Joshua King'i gördü. Ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli yıldızın vuruşu Dmitrovic'ten oyun geri döndü. Dönen topu ise Sevilla savunması uzaklaştırdı.

VALENCIA'NIN DENEMESİ BAŞARISIZ

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Sarı - lacivertliler, 33. dakikada bir köşe vuruşu kazandı. İrfan Can Kahveci'nin yaptığı ortaya Samet Akaydin yükseldi ve vurdu. Savunmadan seken top Enner Valencia'nın önüne düştü. Yıldız golcünün sol ayak içiyle yaptığı plase az farkla auta gitti.

FERDİ KESTİ, KING VURDU AMA SONUÇ YOK!

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İlk yarının bitimine 2 dakika kala Fenerbahçe oldukça organize geldi. Seri paslaşmalar sonucu sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya Joshua King kafasıyla vurdu ancak top, az farkla auta gitti.

VALENCIA'NIN ŞUTU KALECİDE KALDI

Golden sonra toparlanan Fenerbahçe, 70. dakikada etkili geldi. Rossi'nin pası sonrası ceza sahasının solunda topla buluşan Enner Valencia'nın şutunu kaleci Dmitrovic ayaklarıyla çıkardı.

ŞANSSIZ AN: 1-0...

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İkinci yarı dengeli bir şekilde devam ederken, gelişen Sevilla atağında Fenerbahçe savunmasından seken top Jordan'ın önüne düştü. Deneyimli futbolcunun yaptığı vuruş, savunmaya çarptı ve kaleci Altay'ı ters ayakta bırakarak ağlarla buluştu. Bu golle Sevilla 1-0 öne geçti.

KONSANTRASYON KAYBI: 2-0

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Fenerbahçe savunmasının 85. dakikada yaşadığı konsantrasyon kaybı sonrasında arkaya atılan topa hareketlenen Rakitic'in içeriye çevirdiği pası Lamela tamamladı ve skor 2-0'a geldi.

JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'deki Yukatel Kayserispor maçına göre takımını 2 değişikle sahaya sürdü.

Portekizli teknik adam, Kayserispor maçı 11'inde yer alan Diego Rossi ve Arda Güler'i yedeğe çekerken, yerlerine Serdar Aziz ile İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.

SEVILLA'DA ROTASYON

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Ev sahibi ekibin teknik direktörü Jorge Sampaouli, Fenerbahçe önünde takımını önemli bir rotasyona soktu.

Sampaoli, İspanyol liginde Atletico Madrid'e 6-1 yenildikleri maça nazaran ilk 11'inde 6 oyuncu değişikliği yaptı.

FENERBAHÇELİLER, TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşma için Türkiye'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden yaklaşık bin kadar Fenerbahçe taraftarı Sevilya kentine geldi.

İspanyol liginde alt sıralarda bulunan ve kötü bir dönemden geçen Sevilla'nın taraftarları ise karşılaşmaya az ilgi gösterdi.


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