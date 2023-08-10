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MAÇ SONUCU: Fenerbahçe, sürprize izin vermedi! Kanarya, Slovenya'daki rövanş öncesi kazandı...

10.08.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırladı. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, 90 dakika büyük bir heyecana sahne oldu. İlk yarıda rakip kaleyi aşamayan sarı - lacivertliler, ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı ve tur öncesi avantajı kaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Slovenya ekibi Maribor karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Maribor'un tek sayısı 72. dakikada Stranjar'dan geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te Slovenya'da oynanacak.

İLK TEHLİKE DZEKO'DAN!

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Fenerbahçe, karşılaşmadaki ilk etkili organizasyonunu 15. dakikada geliştirdi. Sarı - lacivertlilerin sağ kanattan oluşan atağında İrfan Can Kahveci, ceza sahasına koşu yapan Edin Dzeko'ya harika bir pas attı. Topla buluşan Bosnalı golcünün vuruşunu son anda kaleci çıkardı.

ZAJC'IN VURUŞU AZ FARKLA DIŞARIDA!

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Oyun üstünlüğünü elinde tutan sarı - lacivertliler, 39. dakikada bir ekz daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta İsmail Yüksek'in yerden yaptığı ortayı tek vuruşla tamamlamak isteyen Miha Zajc'ın şutu az farkla auta gitti.

BECAO PERDEYİ AÇTI!

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Fenerbahçe, ilk yarıda atamadığı golü ikinci devrede Becao ile buldu. 58. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Rodrigo Becao, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

SZYMANSKI'NİN ASİSTİ, İRFAN CAN'IN GOLÜ!

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Sarı - lacivertliler, ilk golden 4 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda topla buluşan Szymanski, sol kanattan çizgiye indi ve yerden sert ortasıyla İrfan Can Kahveci'yi gördü. Milli futbolcu da tek dokunuşla fileleri sarstı ve skoru 2-0'a getirdi.

MARIBOR, FARKI 1'E İNDİRDİ

Konuk ekip Maribor, geliştirdiği ilk atakta golü buldu. Ilicic'in ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Stranjar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve 72. dakikada skor 2-1'e geldi.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Edin Dzeko 11'iyle başladı.

Sarı-lacivertli ekibin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz ve Sebastian Szymanski yer aldı.

İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Zimbru'yu 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz, UEFA listesinden çıkartıldığı için kadroya dahil edilmedi. Kartal, Crespo ile Batshuayi'yi ise yedeğe çekti.

Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Becao, Zajc ve Dzeko'yu ilk 11'de görevlendirdi.

BECAO İLK KEZ FORMA GİYDİ

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

İtalya'nın Udinese takımında transfer edilen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper, UEFA listesinde yer almadığı için 2. eleme turundaki Zimbru müsabakalarında görev yapamamıştı.

Becao'nun yanı sıra sözleşmesi uzatılan Sloven futbolcu Miha Zajc da bu sezon ilk kez forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Umut Nayir, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz da ilk kez bir müsabakanın kadrosunda yer aldı.

TARAFTARLARDAN İSMAİL KARTAL'A DESTEK

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Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçtan önce Kartal için "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahürat yaptı.

Kendisine verilen desteği karşılıksız bırakmayan deneyimli teknik adam, tribünleri gezerek taraftarları selamladı.

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