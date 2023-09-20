MAÇ SONUCU: Galatasaray, 2-0'dan geri döndü! Kopenhag karşısında galibiyet kıl payı kaçtı...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Danimarka temsilcisi, 35. dakikada Elyounoussi ve 58. dakikada Diogo'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Galatasaray 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete'nin attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Kopenhag'da Jelert, 73. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

A Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıkacak. Kopenhag ise Bayern'i konuk edecek.

ICARDI, KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

Galatasaray, ilk etkili atağını 7. dakikada geliştirdi. Dries Mertens, ön alan baskısı sonucunda kazandığı topu ceza sahası içindeki Mauro Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldızın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

KEREM VURDU, AZ FARKLA DIŞARIDA!

Maça oldukça iyi başlayan sarı - kırmızılılar, ataklarını peş peşe geliştirmeye devam etti. 9. dakikada sol kanattan gelen Galatasaray'da ceza yayı önünde topla buluşan Dries Mertens, tek dokunuşla Kerem'in önüne bıraktı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunu yapan Kerem'in şutu az farkla auta gitti.

ICARDI SERVİSİ YAPTI, KEREM'İN ŞUTU AUTA GİTTİ!

Galatasaray, 16. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Sarı - kırmızılılarda ceza sahası içinde sırtı dönük şekilde topla buluşan Mauro Icardi, koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'na pasını çıkardı. Rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem'in sol ayağıyla vuruşu soldan auta çıktı.

KEREM BU KEZ DE DİREĞE TAKILDI!

Sarı - kırmızılılar, 24. dakikada tehlikeli geldi. Kopenhag'ın hazırlık pasları yaptığı esnada baskı kuran Galatasaray'da Dries Mertens, kaptığı topu Icardi'ye gönderdi. Arjantinli yıldız da bekletmeden ceza sahası içindeki Kerem'i gördü. Genç yıldızın gelişine vuruşu üst direkten döndü.

MAALESEF TOP AĞLARDA: 1-0...

Kopenhag, geliştirdiği ilk tehlikeli atağında golü buldu. 34. dakikada sağ kanattan yapılan ortada oluşan karambol sonrası Elyounoussi meşin yuvarlağı kontrol etti. Altı pas üzerinde sert bir vuruş yapan Norveçli futbolcunun şutu Muslera'nın çabasına rağmen ağlarla buluştu ve skor Kopenhag lehine 1-0 oldu.

KOPENHAG FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray savunmasının bir anlık konsantrasyon kaybı pahalıya patladı. Kopenhag orta alanından sarı - kırmızılı savunmanın arkasına atılan topa Meling hareketlendi. Kaleci Muslera kalesini terk etti. Meling, ceza sahası içine koşu yapan Diogo'yu gördü ve pasını çıkardı. Ayağının içiyle sert bir vuruş yapan Diogo, farkı 2'ye çıkardı.

KIRMIZI KART: KOPENHAG 10 KİŞİ!

Galatasaray, 73. dakikada sol kanattan atak geliştirirken; Angelino, Jelert'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu avantaja bırakan hakem, daha sonrasında oyuncuyu yanına çağırdı ve ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla Jelert'i ihraç etti.

FİTİLİ BOEY ATEŞLEDİ!

Galatasaray, aradığı golü 86'da Boey ile buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Sacha Boey, dar açıdan yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi ve geri dönüşün fitilini ateşledi.

TETE, TETE, TETE: 2-2!

Sarı - kırmızılılar, 2 dakika sonra eşitliği yakaladı! Sol kanatta topla buluşan Wilfried Zaha'nın ortasında topla buluşan Tete, gelişine yaptığı vuruşla harika bir gol attı ve durumu 2-2'ye getirdi.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete'yi yedeğe çekerken, Kopenhag karşısında bu futbolcunun yerine Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11 ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.

ZAHA KULÜBEDE BAŞLADI

Galatasaray'da tedavi ve uyum süreci tamamlanan yeni transferlerden Wilfried Zaha, maç kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Zaha'yı müsabakanın yedekleri arasında tuttu.

Zaha, son olarak 15 Ağustos'ta Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında görev yapmıştı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA STADYUMDA YER ALDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı statta takip etti.

Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maça yoğun ilgi gösterdi.

RAMS Park'ın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Az sayıda Kopenhaglı taraftar da kendilerine ayrılan tribünden müsabakayı takip etti.

NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı görev yaptı.

Bu arada Kopenhag'ın kadrosunda yer alan eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Karşılaşma öncesinde Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

