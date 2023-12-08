MAÇ SONUCU: Galatasaray, Adana Demirspor'a şans tanımadı! Cimbom, Avrupa öncesi hata yapmadı

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sacha Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 45+4. dakikasında penaltı ile M'Baye Niang'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 40'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 5 maçtır kazanamayan ve üst üste 2. kez yenilen Adana Demirspor ise 23 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı - kırmızılılar, Süper Lig'in 16. haftasında da Sivasspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

ICARDI VURDU, KALECİDE KALDI!

Galatasaray, 6. dakikada gole çok yaklaştı. Sarı - kırmızılıların orta alanda yaptığı baskı sonrası kazandığı top sağ kanada açıldı. Meşin yuvarlakla birlikte ceza sahasına giren Tete, yay üzerinde bulunan Mauro Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldızın gelişine yaptığı vuruşu son anda kaleci kurtardı.

SACHA BOEY, GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ!

Galatasaray, aradığı golü 22. dakikada buldu. Sağ kanattaki pas organizasyonu sonrasında ceza sahasının önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla içeri giren Sacha Boey, yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

NANI KAFAYI VURDU, MUSLERA GÜÇLÜKLE ÇIKARDI!

Adana Demirspor'un ilk yarıdaki ilk etkili atağı 25. dakikada gelişti. Kazanılan korner sonrası Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Nani'nin kafa vuruşunu kaleci Fernando Muslera, köşeden güçlükle çeldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ÇOK ŞIK DOKUNUŞ: 2-0!

Galatasaray, 29. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Lucas Torreira'nın rakip yarı alana gönderdiği topla buluşan Mauro Icardi, hiç bekletmeden ceza sahası içindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Yıldız fubolcu, karşı karşıya pozisyonda kalecinin üstünden topu aşırttı ve ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

VAR KONTROLÜ, PENALTI VE GOL: 2-1!

Adana Demirspor, ilk yarının son dakikalarında rakip kaleye yüklendi. Sol kanattan gelişen atakta Younes Belhanda'nın pasıyla çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortasını Nelsson karşıladı. Adana Demirsporlu futbolcular, Nelsson'un topa eliyle müdahale ettiği yönünde penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

DİREKTEN DÖNDÜ!

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 49. dakikada direğe takıldı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Tete'nin içeriye çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Cisse'nin müdahalesi direkten oyun alanına geri döndü.

TETE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

Galatasaray, 70. dakikada çok etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tete'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

SEMİH'İN KAFASI AZ FARKLA AUTA GİTTİ

Adana Demirspor, 71. dakikada beraberlik şansını kaçırdı. Kazanılan korneri pasla kullanan konuk ekipte Svensson'un ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Semih Güler'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

BAKAMBU PENALTIYI ALDI, ICARDI SKORU BELİRLEDİ!

Galatasaray, 90+3. dakikada penaltı kazandı. Barış Alper Yılmaz, savunmadan getirdiği topu ceza sahasına gönderdi. Hareketlenen Cedric Bakambu, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-1 olarak tayin etti.

GALATASARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira yedeğe çekilirken, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerlerine Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira'nın yanı sıra Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

ZIYECH, RİSKE EDİLMEDİ

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Faslı futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapılacak kritik karşılaşma düşünülerek riske edilmediği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı geçen futbolculardan Abdülkerim Bardakcı maça ilk 11'de başlarken, Wilfried Zaha ise yedekler arasında görev bekledi.

Takımda sakatlığı olan Davinson Sanchez ise maçın kadrosunda bulunmadı.

DEMİRBAY, 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'da Kerem Demirbay, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Demirbay, sonraki 4 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ, SOL BEKTE YER ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a savunmanın solunda formayı verdi.

ADANA DEMİRSPOR, SERKAN DAMLA YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTI

Hafta içinde Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla yönetiminde çıktı.

Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues maçın kadrosunda yer alamadı.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı statta takip etti.

İtalyan teknik adam, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.





