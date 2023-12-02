MAÇ SONUCU: Galatasaray, Avrupa dönüşünde hata yapmadı! Cimbom, Pendik'te 3 puana uzandı

Son dakika haberleri: Pendikspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 69. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 37'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer buldu. Üst üste 2. kez yenilen Pendikspor ise 13 puanla 16. basamakta yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Pendikspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

İLK TEHLİKE PENDİKSPOR'DAN!

Ev sahibi Pendikspor, 13. dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta rakibinden sıyrılan Gökcan'ın sağına çekerek yaptığı vuruş yandan auta gitti.

TETE, BİTİRİŞİ YAPAMADI!

Galatasaray, ilk etkili atağını 15. dakikada geliştirdi. Sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Tete'nin hamlesi yetersiz kaldı ve kaleci meşin yuvarlağın sahibi oldu.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI: TETE!

Sarı - kırmızılılar, 34. dakikada rakip savunmayı eksik yakaladı. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda topla birlikte ceza sahasına giren ve çapraz açıda karşı karşıya pozisyonu yakalayan Tete'nin vuruşunu kaleci kurtardı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Karşılaşmanın oynandığı Siltaş Yapı Stadyumu'nda 37. dakikada elektrikler kesildi. 1 dakikalık kesintinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

VUKOVIC'İN KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ!

Pendikspor, 42. dakikada köşe vuruşu kazandı. Oscar Romero'nun kullandığı kornerde arka direğe seken topa Vukovic kafasıyla vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Galatasaray savunması daha sonrasında tehlikeyi uzaklaştırdı.

PENDİKSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray savunmasını 53. dakikada eksik yakaladı. Orta sahadan aldığı pasla Galatasaray ceza sahasına giren Halil Akbunar, rakiplerini çalımlayarak şutunu çekti. Muslera'dan dönen topu Erencan Yardımcı tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağının kalkmasıyla birlikte gol iptal edildi.

ZIYECH'IN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA!

Galatasaray, 62. dakikada gole yaklaştı. Sarı - kırmızılılarda rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Hakim Ziyech'in sol ayağıyla yaptığı vuruş, kalenin yanından az farkla auta gitti.

GALATASARAY BAKAMBU İLE GOLÜ BULDU!

Galatasaray, aradığı golü 69. dakikada Cedric Bakambu ile buldu. 69. dakikada gelişen atakta Dries Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şut, kaleciden geri döndü. Dönen topu kafasıyla tamamlayan Cedric Bakambu, sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

ZIYECH'TEN MÜKEMMEL GOL!

Sarı - kırmızılılar, 82. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının oldukça dışında topla buluşan Ziyech'in sol ayağıyla yaptığı harika vuruş ağlarla buluştu ve Galatasaray'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Pendik Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tete, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımıyla 3-3 berabere kaldıkları kadrodan 5 oyuncu değiştirdi.

Buruk, Manchester United karşısında ilk 11'de oynattığı Angelino, Ndombele ve Mertens'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Wilfried Zaha ile Abdülkerim Bardakcı'yı ise kadroya almadı.

İki futbolcunun da Manchester United müsabakası öncesi ağrıları olduğu için iğneyle mücadele ettiği bildirildi. Okan Buruk'un riske etmemek için Zaha ve Abdülkerim'i dinlendirdiği kaydedildi.

KEREM, 2 MAÇ SONRA 11'DE

Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.

Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için ligin 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 2 maçın ardından ilk 11'e aldığı Kerem'i bu sezonun genelinde kullandığı 10 numara pozisyonunun aksine sol kanatta görevlendirdi.

NELSSON VE TETE'NİN İLK 11 HASRETİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson 4, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ise 6 resmi maçın ardından ilk 11'e girdi.

Davinson Sanchez transferinin ardından yedeğe düşen 25 yaşındaki Nelsson, Süper Lig'deki son 9 müsabakada sadece 1 kez 11'de oynadı. Son olarak ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de çıkan Nelsson, ondan sonraki 4 resmi müsabakada da başlangıç kadrosunda yer almadı.

Hücum oyuncusu Tete ise Süper Lig'de 4, "Devler Ligi"nde ise son 2 müsabakada 11'e giremedi.

Pendikspor mücadelesine 11'de başlayan iki futbolcunun ilk 11 hasreti sonlandı.

ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.

Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.

BALKONLAR TRİBÜNE DÖNDÜ

Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.

Pendik'te 1960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerinden rahat bir şekilde görünüyor. Karşılaşma için stada gelmeyen futbolseverler, bu binalardan karşılaşmayı seyretti.





