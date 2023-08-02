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MAÇ SONUCU: Galatasaray, evinde sürprize izin vermedi! Aslan, Zalgiris'i eledi ve Şampiyonlar Ligi için bir adım daha attı...

02.08.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Galatasaray ile Zalgiris karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna adını yazdırdı. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile kozlarını paylaştı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir mücadelenin yaşandığı maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2'lik üstünlük kuran Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna adını yazdıran taraf oldu.

Sarı - kırmızılılar, 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak.

KEREM, GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

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Maçın ilk etkili atağı Galatasaray'dan geldi. Sarı - kırmızılıların yakaladığı hızlı hücum fırsatında Dries Mertens, savunma arkasına sarkan Keren Aktürkoğlu'nu gördü. Yıldız futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.

ZALGIRIS TEHLİKELİ GELDİ

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Karşılaşmanın 28. dakikasında Zalgiris çok tehlikeli geldi. Galatasaray'ın yüklendiği esnada topu kapan Zalgiris savunması, yakalanan hızlı hücum fırsatında topu ileri uçtaki Oyewusi ile buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, hızla ceza sahasına girdi ve Muslera ile karşı karşıya kaldı. Oyewusi'nin dar açıdan yaptığı vuruş auta gitti ve sarı - kırmızılılar derin bir nefes aldı.

MERTENS'TEN MUHTEŞEM BİR GOL!

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Galatasaray, maçın başından beri aradığı golü 31. dakikada buldu. Sarı - kırmızılıların kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcu, ceza sahası dışındaki Dries Mertens'e havadan bir top attı. Belçikalı yıldızın topun gelişine yaptığı vuruş köşeden ağlarla buluştu ve Galatasaray, 1-0 öne geçti.

MERTENS YİNE DENEDİ ANCAK KALECİ BAŞARILI!

İkinci yarıda da etkin oyununu sürdüren sarı - kırmızılılar, sol kanattan rakip kaleye yüklenmeye devam etti. Ceza sahasına yapılan ortayı Yunus Akgün indirdi. Dries Mertens, kontrolü sonrasında vuruşunu yaptı ancak kaleci iki hamlede topun sahibi oldu.

MUSLERA'DAN OYEWUSI'YE GEÇİT YOK

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Zalgiris'in maç içindeki ikinci tehlikesi de Oyewusi ile gerçekleşti. Kendi yarı alanında topla buluşan Oyewusi, ceza sahasına kadar sürüklediği meşin yuvarlağı karşı karşıya pozisyonda ağlara göndermek istedi ancak Muslera gole izin vermedi.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki müsabakanın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Rams Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu yer aldı.

Okan Buruk, geçen hafta Vilnius'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle döndükleri ilk maçın 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Nicolo Zaniolo'yu kadroya almadı. İtalyan yıldızın dünkü antrenmandan sonra kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadığı bildirildi.

49 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Mertens ile Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e yazdı.

BAKAMBU KADRODA YER ALDI

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Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

İlk maç öncesinde UEFA listesine Mathias Ross'un yerine dahil olan 32 yaşındaki santrfor, rövanş müsabakasının kadrosuna alındı.

İlk maça sonradan giren ve gol atan yeni transferlerden Halil Dervişoğlu da ikinci Galatasaray döneminde ilk kez 11'de forma giydi.

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE

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Sarı-kırmızılı ekibin transfer görüşmeleri yürüttüğü Kerem Demirbay karşılaşmayı tribünden izledi.

Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Kerem, Zalgiris karşılaşmasını tribünde takip etti. Tecrübeli orta saha oyuncusuna taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca sakatlığı bulunan Lucas Torreira ile UEFA listesinde yer almayan yeni transferlerden Wilfried Zaha da tribünde yer aldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

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Galatasaray taraftarı, yeni sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonunda yeni transferler için düzenlenen imza töreni ve açık antrenmanı 35 bin kişinin izlediği sarı-kırmızılı ekibin ilk iç saha maçında tribünler neredeyse tamamen doldu.

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