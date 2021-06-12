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MAÇ SONUCU | Galler 1-1 İsviçre

12.06.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONUCU | Galler 1-1 İsviçre

EURO 2020'de A Milli Takımımızın yer aldığı A Grubu'nda Galler ile İsviçre karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsviçre 49. dakikada Breel Embolo'nun attığı golle öne geçerken, Galler'in cevabı 74. dakikada Kieffer Moore'dan geldi.

Öte yandan İsviçre'de Mario Gavranovic'in 85. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi [2 galibiyet, 4 beraberlik]. Öte yandan İsviçre, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 14 maçın sadece birinde iki gol attı.

Grubun 2. hafta maçları 16 Haziran'da oynanacak. A Milli Takımımız Galler ile karşılaşacakken, İtalya ise İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

A GRUBU PUAN DURUMU

İtalya: 3
Galler: 1
İsviçre: 1
Türkiye 0


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