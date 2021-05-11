MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 5-3 Göztepe

Süper Lig'in 41. haftasında Gençlerbirliği ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 5-3'lük skorla kazandı.
Göztepe, 12. dakikada Brown Ideye ve 31. dakikada Yalçın Kayan ile 2-0 öne geçti. Gençlerbirliği, 44. dakikada Diego Angelo ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
3 hafta aradan sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 38'e yükseltti ve kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı. Son hafta Kayserispor'un Fenerbahçe'ye yenilmesi ve Gençlerbirliği'nin Trabzonspor deplasmanında kazanması halinde Başkent ekibi ligde kalacak.
Göztepe ise ligi sahasında Beşiktaş maçıyla kapatacak.
12' Göztepe öne geçti. Soner Aydoğdu'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
28' Rahmetullah Berişbek'le paslaşarak ceza sahasına giren Johansson'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in üzerine gitti.
31' Göztepe farkı ikiye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Yalçın Kayan, gelişine yaptığı sert şutla topu filelerle buluşturdu: 2-0.
38' Rahmetullah Berişbek ceza sahasının sağından son çizgiye inerek yaptığı ortasında Lima, kale sahasının önünde uygun pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
44' Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Furman'ın sol kanattan kullandığı korner atışında kale sahasının önündeki Diego'nun düzgün kafa vuruşunda top ağları havalandırdı: 1-2.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
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