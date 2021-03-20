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MAÇ SONUCU | Göztepe 3-5 Sivasspor

20.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Sivasspor, Göztepe deplasmanında 5 golle kazandı.

MAÇ SONUCU | Göztepe 3-5 Sivasspor

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor, 5-3 kazandı. İlk devreyi 4-0 önde bitiren Sivasspor'un gollerini 23'te Yatabare, 38'de Fajr, 41 ve 45. dakikalarda Tyler Boyd kaydetti. 55'te Yatabare skoru 5-0'a getirirken, Göztepe 60. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle farkı 4'e indirdi. 66'da Titi sahne aldı. 90+2'de Diabate 8 gollü maçın perdesini kapattı

Alınan bu sonucun ardından Göztepe 39 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sivasspor puanını 40'a yükseltti ve yenilmezlik serisini 8 maça taşıdı

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Boyd'un müdahale ettiği top filelere gitti. Hakem Yasin Kol'un santrayı gösterdiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine, Boyd'un meşin yuvarlağa elle dokunduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

  • dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mihojevic'in geri pasında kaleci İrfan Can'ın kontrol edemediği topu kapan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

  • dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

  • dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Gradel'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Fajr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

  • dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada Mihojevic'in müdahale edemediği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

    • 45+1. dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı.

    Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 4-0 üstün kapattı.

    İkinci yarıdan dakikalar birazdan...

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