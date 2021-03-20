MAÇ SONUCU | Köln 2-2 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'da 26. hafta karşılaşmasnda Köln, Borussia Dortmund'u konuk etti.

RheinEnergieStadion'da oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 35. dakikada penaltıdan Duda ve 65. dakikada Jakobs attı. Borussia Dortmund'un gollerini ise 3. ve 90. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Bu sonucun ardından son 3 maçında 2. kez puan kaybı yapan Dortmund, 43 puanla 5. sırada yer aldı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Köln ise 23 puanla 14. sırada yer buldu.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Frankfurt'u konuk edecek. Köln ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.

