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MAÇ SONUCU | Lazio 3-0 Milan

27.04.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serie A'nın 33. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'ya 3-0 mağlup oldu. Atalanta'nın kaybettiği haftayı boş geçen Milan ligde averajla 5. sıraya geriledi.

MAÇ SONUCU | Lazio 3-0 Milan

İtalya Serie A 33. haftanın en dikkat çeken maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-0 kazanarak net bir galibiyete imza attı.

Karşılaşnanın henüz 2. dakikasında Correa ile adeta maça 1-0 önde başlayan Lazio, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. İkinci yarının da hemen başında 51. dakikada Correa yeniden golü bularak skoru 2-0'a taşıdı.

Milan 10 dakika içinde 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanarak skoru eşitlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve 87. dakikada Ciro Immobile skoru 3-0'a taşıdı ve maç bu skorla tamamlandı.

Öte yandan Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kalırken Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi ise 88'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Milan Atalanta'nın kazandığı haftayı puansız geçerek 66 puanda kaldı ve averajla 5. sıraya geriledi. Lazio ise 61 puana yükseldi ve 1 maç eksiğiyle sıralamada 6. sırada yer aldı.

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Milan
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