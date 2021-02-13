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MAÇ SONUCU | Leicester City 3-1 Liverpool

13.02.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Leicester City 3-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City, Liverpool'u 3-1 mağlup ederken, milli oyuncumuz Ozan Kabak ilk maçına çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 2-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'da milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın ilk maçı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan mücadelede Kırmızılar uzun süre önde götürdüğü maçta 3 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Liverpool 67. dakikada Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, Leicester City'nin galibiyet golleri 79. dakikada Maddison, 81. dakikada Vardy ve 85. dakikada Barnes'tan geldi.

ALISSON'UN HATASI OZAN'I DA YAKTI

Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Liverpool'da da Ozan Kabak 90 dakika sakada kalırken, Ozan Kabak karşılaşmayı 1 sarı kartla tamamladı, son 2 golün içinde de talihsiz şekilde yer aldı.

Karşılaşmanın 1-1 olduğu 81. dakikada Leicester City'nin attığı uzun topta Alisson bir anda kalesinden çıkmaya karar verdi ve ceza alanı önünde topa doğru giden Ozan Kabak'a çarptı. Sonrasında boşa düşen topta Leicester City Vardy ile üstünlüğü yakaladı.

  1. dakikada da Barnes ile bire birde kalan Ozan Kabak, atılan pasta rakibinin golü atmasını engelleyecek zamanı bulamadı ve Leicester City 6 dakikada maçı koparmayı başardı.

Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.

LIVERPOOL'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini alan Liverpool 40 puanda kaldı ve 2 maçı eksik Manchester City'nin 10 puan gerisinde yer aldı. Leicester City ise puanını 46'ya yükselterek üst sıralardaki mücadelesini sürdürdü.

Premier Lig'in 25. haftasında Leicester deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacakken, Liverpool evinde Merseyside derbisinde Everton'u konuk edecek.

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