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MAÇ SONUCU | Lille: 2 - Olympique Marsilya: 0

04.10.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligi'nde son şampiyon Lille, Marsilya'yı 2-0 yendi. Cengiz Ünder, 78. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ SONUCU | Lille: 2 - Olympique Marsilya: 0

Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya'yı 2-0'la geçti. Lille, üst üste 3. maçını da kazandı. Marsilya ise üst üste ikinci maçını da kaybetti.

Maçın gollerini 28 ve 90+5'te Jonathan David attı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki ilk 11'de başladı, Yusuf Yazıcı ise 88'de Burak'ın yerine oyuna dahil oldu. Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, 78. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

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Cengiz Ünder
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