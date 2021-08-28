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MAÇ SONUCU |Liverpool 1-1 Chelsea

28.08.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 dakika 10 kişi oynadığı maçta Chelsea, Liverpool ile Anfield'da 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONUCU |Liverpool 1-1 Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea'yi öne geçiren golü 22. dakikada Kai Havertz attı.

Liverpool, ilk yarının son dakikalarında VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Pozisyonda topu çizgiden elle çıkardığı gerekçesiyle Chelsea'nin defans oyuncusu Reece James kırmızı kart gördü. 45+5. dakikada topun başına gelen Muhammed Salah, penaltıyı gole çevirdi.

Liverpool, ikinci yarıda 10 kişi kalan rakibine karşı galibiyet golü için bastırsa da sonuca ulaşamadı.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bu skorla kendisi gibi Alman olan Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'e karşı aldığı üst üste iki yenilgiden sonra serinin 3 maça çıkmasına izin vermedi.

Bu sonucun ardından her iki takım da puanını 7'ye yükseltti. Chelsea, milli aradan sonra Aston Villa'yı konuk edecek. Liverpool ise Leeds deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Liverpool
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