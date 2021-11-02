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MAÇ SONUCU | Malmö 0-1 Chelsea

02.11.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Chelsea, deplasmanda Malmö'yü 1-0 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti.

MAÇ SONUCU | Malmö 0-1 Chelsea

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında karşılaşmasında Malmö, Chelsea'yi ağırladı.

Eleda Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 3. galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. 4'te 0 yapan Malmö ise 0 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını yitirdi.

Chelsea, 5. maçta Juventus'u konuk edecek. Malmö ise Zenit'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea
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