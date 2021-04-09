SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. MAÇ SONUCU | Milan 98-75 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU | Milan 98-75 Anadolu Efes

09.04.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes 34. hafta maçında deplasmanda AX Armani Exchange Milan'a konuk oldu.

MAÇ SONUCU | Milan 98-75 Anadolu Efes

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına 98-75 mağlup oldu.

Ligde play-off'a kalmayı garantileyen iki takım, Milano kentindeki Mediolanum Forum'da karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk çeyreği 29-19 önde geçerken soyunma odasına da 49-39 üstün girdi.

İkinci devrede aradaki farkı açan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 78-56 önde bitirdiği karşılaşmayı 98-75 kazandı.

Anadolu Efes, normal sezonu 22 galibiyet ve 12 yenilgiyle 3. sırada tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdiYeni doğdu ama kilosu ve uzunluğu şaşkına çevirdi
Fenerbahçe, İstanbul'da Barcelona'ya kaybettiFenerbahçe, İstanbul'da Barcelona'ya kaybetti
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a gönderme

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Belhanda ezeli rakibe transfer oluyor!

Galatasaray’da Arda Turan şoku!

Galatasaray’da Arda Turan şoku!

Ve Hakan Çalhanoğlu sözleşmeyi imzalıyor!

Ve Hakan Çalhanoğlu sözleşmeyi imzalıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.