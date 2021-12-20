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  4. MAÇ SONUCU | Newcastle United: 0 - Manchester City: 4

MAÇ SONUCU | Newcastle United: 0 - Manchester City: 4

20.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de şampiyonluğün en büyük adaylarından Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 4-0 yendi. Ruben Dias'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen City, 27'de Cancelo ile farkı ikiye çıkardı.

MAÇ SONUCU | Newcastle United: 0 - Manchester City: 4

İngiltere Premier Ligi lideri Manchester Ctiy, NewCastle United deplasmanında 3 puanı dört golle aldı. Maviler, 1929'daki bir takvim yılındaki 104 gollük rekorunu tarihe gömdü. City ayrıca, İngiltere Premier ligi'nde bir takvim yılında en çok galibiyet alan takım oldu.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Maviler, ikinci yarıda da durmadı. 63. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle iyice rahatlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 86. dakikada Raheem Sterling'in golüyle maçın skorunu ilan etti, Newcastle United: 0 - Manchester City:4.

Üst üste 8. maçını kazanan Manchester City, puanını 44 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. maçından da puansız ayrılan Newcastel United ise 10 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

MANCHESTER CITY'DEN 92 YILLIK REKOR

Manchester City, Newcastle engelini 4 golle geçerken; kulüp rekorunu kırdı. Bir takvim yılında 106 gol kaydeden Maviler, 1929'daki bu alandaki rekorunu tarihe gömdü. City, o yıl 104 gol atmıştı.

CITY'DEN İKİNCİ REKOR

Newcastle United'ı 4-0 yenen Manchester City, Premier Lig'de bir takvim yılında en çok galibiyet alan takım rekorunu da kırdı. Manchester City, 2021'de oynadığı 42 maçta 34 galibiyet elde etti. Bu alandaki bir önceki rekor 1982'te 33 galibiyeti bulanan Liverpool'a aitti.

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