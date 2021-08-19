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MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-2 Kopenhag

19.08.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 kaybetti ve avantajı yitirdi.

MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-2 Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi FC Kopenhag 2-1 kazandı ve temsilcimiz rövanş öncesinde avantajı rakibine kaptırdı.

Kopenhag 55. dakikada Diks'in golüyle öne geçerken, Sivasspor 59. dakikada James ile eşitliği yakaladı. Ancak hemen 1 dakika sonra 60. dakikada Wind takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi ve karşılaşma Kopenhag'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos'ta Danimarka'da oynanacak. Sivasspor'u tek farklı galibiyetler uzatmaya götürecekken, daha farklı zaferler tur anlamına gelecek.

ÖZET | Fenerbahçe 1-0 HelsinkiÖZET | Fenerbahçe 1-0 Helsinki

MAÇ ÖZETİ

5' Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage'in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.

10' Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy'nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.

11' Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.

25' Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

36' Pep Biel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

55' Konuk ekip öne geçti. Pep Biel'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Diks'in ilk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonu takip eden Diks, bu kez topu ağlara gönderdi: 0-1

59' Sivasspor eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte James, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

60' Kopenhag tekrar öne geçti. Falk'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas içinde iyi yükselen Stage'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2

74' Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mykola Balakin, Volodymyr Volodin, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Ahmet Oğuz (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Cofie (Dk. 71 Felix), Azubuike (Dk. 90+1 Camara), Hakan Arslan, Gradel, Kayode, James (Dk. 71 Yatabare)

Kopenhag: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Pep Biel (Dk. 79 Oikonomou), Wind (Dk. 89 Hojlund), Daramy (Dk. 69 Lerager)

Goller: Dk. 55 Diks, Dk. 60 Stage (Kopenhag), Dk. 59 James (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Daramy, Dk. 42 Khocholava, Dk. 70 Stage, Dk. 90+1 Oikonomou (Kopenhag), Dk. 46 Caner Osmanpaşa, Dk. 70 Kayode, Dk. 77 Uğur Çiftçi, Dk. 89 Hakan Arslan, Dk. 90+1 Gradel (Sivasspor)


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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Kopenhag
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