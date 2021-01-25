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MAÇ SONUCU | St. Etienne 0-5 Lyon

25.01.2021 08:05 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | St. Etienne 0-5 Lyon

Ligue 1'in 21. haftasındaki derbide Lyon, deplasmanda St. Etienne'i 5-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 21. haftasındaki derbide Lyon deplasmanda St.Etienne ile karşı karşıya geldi. Geoffroy-Guichard Stadı'nda tek taraflı geçen karşılaşmayı Lyon 5-0 kazandı ve rakibine büyük bir hezimet yaşattı.

Lyon'a galibiyeti getiren goller, 16 ve 68'de Kadewere, 36 ve 59'da Marcelo ile 82. dakikada Bounga'nın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lyon puanını 43 yaparak lider PSG'nin 2 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. 6 maçtır kazanamayan St. Etienne ise 19 puanda kaldı.

Ligue 1'in 22. haftasında Lyon evinde Bordeaux ile karşılaşacakken, St. Etienne ise deplasmanda Nice'e konuk olacak.

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