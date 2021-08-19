MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-2 Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov attı. Trabzonspor'un tek sayısını ise 64. dakikada Cornelius kaydetti.

Bu müsabakanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.

TRABZON'DA TEK EKSİK

Trabzonspor'da Roma karşısında sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Koita'yı ise kadroya alarak yedek kulübesinde oturttu.

SIOPIS KADRODA YOK

Trabzonspor'da, yeni transfer Siopis, lisansı çıkartılıp UEFA listesine bildirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Dün anlaşmaya varılan ve takımla henüz antrenmana çıkmayan oyuncuyu, teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosuna dahil etmedi.

Yunan futbolcu, karşılaşmayı tribünden takip etti.

AVCI İLE MOURINHO BİR ARADA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç öncesinde saha kenarında Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.

Avcı ve Mourinho, bir süre saha kenarında sohbet ederek birbirlerine başarılar dilediler.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Roma karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Ayrılan kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan bordo-mavili oyunculara da tezahüratlarla moral verdi.

MAÇ ÖZETİ

dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda kaleci Patricio, kapattığı köşede yatarak topun sahibi oldu. dakikada ceza alanı dışında rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Patricio, topu kontrol etti. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Hamsik'in şutunda, kaleci Patricio, topa iki hamlede sahip oldu. dakikada Shomurodov'un pasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Zaniolo'nun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

