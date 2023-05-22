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MAÇ SONUCU: Trabzonspor, evinde şov yaptı! Fırtına, Karagümrük'ü 4 golle devirdi...

22.05.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan müsabakada tam 5 gol atıldı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve son 3 maçta 2. kez kazanmış oldu. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Trabzonspor, evinde şov yaptı! Fırtına, Karagümrük'ü 4 golle devirdi...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve 90 dakikası heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Akyazı Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Marc Bartra, 20. dakikada Batuhan Şen (k.k), 35. ve 51. dakikalarda Mahmoud Trezeguet kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı ise 14. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün 57. dakikada attığı gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına çıkacak. Karagümrük ise Kayserispor'u ağırlayacak.

KARAMBOLDEN GOL ÇIKTI: BARTRA!

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Karşılaşmanın 8. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Eren Elmalı'nın sol kanattan ortasında yaşanan karambol sonrası top, Bartra'nın önüne düştü. İspanyol futbolcu, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tamamlayarak ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

DIAGNE'DEN CEVAP: 1-1!

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Trabzonspor'un 1-0 öne geçmesinin ardından Karagümrük'ün beraberlik golü 6 dakika sonrasında geldi. Levent Mercan'ın orta alandan uzun pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Saba Lobjanidze, yerden içeriye ortaladı. Lobjanidze'nin "Al da at" dercesine pasını Mbaye Diagne tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

BATUHAN'DAN BÜYÜK HATA! 2-1...

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Trabzonspor, 20. dakikada bir hızlı hücum fırsatı yakaladı. Larsen'in uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Maxi Gomez'in içeriye çevirdiği topla buluşan Mahmoud Trezeguet, açısının daralmasına rağmen vuruşunu yaptı. Topu kontrol etmek isteyen kaleci Batuhan Şen'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Trabzonspor 2-1 öne geçti.

TREZEGUET'DEN MUHTEŞEM BİR GOL!

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Bordo - mavililer, 35. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Mahmoud Trezeguet, ceza yayı üzerine doğru kat etti. Mısırlı yıldızın ceza sahası dışından yaptığı vuruş sağ üst köşeden fileleri sarstı ve Trabzonspor'u 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.

ABDÜLKADİR'DEN ASİST, TREZEGUET'DEN BİTİRİŞ!

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Karşılaşmanın 51. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasında topla buluşan Maxi Gomez, hiç bekletmeden Abdülkadir Ömür'ü gördü. Yıldız futbolcu da boş pozisyondaki Mahmoud Trezeguet'yi topla buluşturdu. Mısırlı yıldızın vuruşu ağlara gitti ve durum 4-1'e geldi.

BJELICA'DAN 4 FARKLI HAMLE

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Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda Arif Boşluk'a görev verdi. Hırvat teknik adam, yedek soyundurduğu Umut Bozok'un yerine Gomez, Hamsik'in yerine Bakasetas, Doğucan Haspolat'ın yerine de Trezeguet'yi tercih etti.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Denswil ile kart cezalısı Eren Elmalı, takımda yer alamadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Geçen sezon şampiyonluğu elde eden ancak bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Trabzonspor'da taraftarlar, maça ilgi göstermedi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi tribünlerinin çok büyük bölümü boş kaldı.

YUSUF YAZICI YİNE YOK

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Trabzonspor'da ikinci döneminde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı, maç kadrosuna yine alınmadı.

Teknik direktör Bjelica, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma için İstanbul'a götürmediği bordo-mavili futbolcuya, VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosunda da yer vermedi.

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