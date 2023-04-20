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MAÇ SONUCU: Trabzonspor, yeni hocasıyla Sivas'ta gülemedi! Rıza Çalımbay'ın ekibi, 4 golle Fırtına'yı mağlup etti...

20.04.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada birçok pozisyon yaşanırken, her iki takım da büyük mücadele sergiledi. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi ekip 4-1'lik skorla Sivasspor oldu. Kırmızı - beyazlı ekipte 2 gol atan Samu Saiz, maçta yıldızlaştı. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Trabzonspor, yeni hocasıyla Sivas'ta gülemedi! Rıza Çalımbay'ın ekibi, 4 golle Fırtına'yı mağlup etti...

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Heyecan fırtınasının yaşandığı ve iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Sivasspor oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 22 (P) ve 58. dakikalarda Samu Saiz ile 90+3. dakikada Caicedo kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 11. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Sivasspor 34 puanla 10. sırada yer aldı. 4 maçtır galibiyet alamayan Trabzonspor ise 45 puanla 6. basamakta yer buldu.

Sivasspor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.

MARKOVIC, DAR AÇIDAN AFFETMEDİ!

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Trabzonspor, maçtaki gol perdesini 11. dakikada Lazar Markovic ile açtı! Bordo - mavililerin geliştirdiği atakta Siopis'in pası sonrası ceza sahasının sağında topla buluşan Markovic, dar açıya rağmen çok sert bir vuruş yaptı ve kaleci Ali Şaşal Vural'ı mağlup ederek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

PENALTI, KIRMIZI KART VE 1-1!

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Maçın 22. dakikasında Sivasspor'un kullandığı kornerde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunu Uğurcan Çakır son anda çıkardı. O sırada Hakan Arslan ve Stryger Larsen, topa hamle yapmak istedi. Arslan, Larsen'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi ve Danimarkalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Topun başına geçen Samu Saiz, meşin yuvarlak ile Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere göndererek skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

GERİ DÖNÜŞ: 2-1!

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Ev sahibi ekip, rakibinin 10 kişi kalması ve eşitliği yakalamasının ardından ataklarını sıklaştırdı. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol kanatta topla buluşan Max Gradel, ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direkte kafasıyla aşırtma bir vuruş yapan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu ağlarla buluştu ve Sivasspor 2-1 öne geçti.

SAMU SAIZ, 58'DE FARKI 2'YE ÇIKARDI

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İkinci yarıya da etkili başlayan taraf olan Sivasspor, 58. dakikada 3-1 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Charisis'in pasında yay üzerinde gelişine bir vuruş yapan Samu Saiz, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

SON SÖZÜ CAICEDO SÖYLEDİ!

Müsabakanın 90+3. dakikasında gelişen Sivasspor atağında Gradel'in pası sonrası altıpas içerisinde topla buluşan Caicedo, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

BJELICA'NIN İLK MAÇI

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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk maçına çıktı.

Bordo-mavililer, 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ilk sınavını Sivas deplasmanında verdi.

Hırvat teknik adam, ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Karadeniz temsilcisi, Sivasspor maçına Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Markovic, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez ilk 11'iyle çıktı.

Bjelica, Beşiktaş karşılaşmasına ilk 11'de başlayan isimlerden Denswil'in yerine Bartra'yı, Peres'in yerine Doğucan Haspolat'ı, sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine Yusuf Yazıcı'yı, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Bardhi'yi oynattı.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Edin Visca ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Kart cezalıları Gbamin ile Bakasetas da karşılaşmada forma giyemedi.

SİVASSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Giresunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cofie, N'Jie, Ulvestad ve Caicedo'nun yerine Hakan Arslan, Gradel, Charisis ve Yatabare'ye şans verdi.

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almadı.

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