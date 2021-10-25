MAÇ SONUCU | Verona 4-1 Lazio

İtalya'da Verona'yı çalıştıran Igor Tudor'un takımı, AS Roma'nın ardından Sarri'nin ekibi Lazio'yu da yendi.

Sahasında başkent temsilcisini konuk eden Verona, rakibini 4-1'le geçerken, goller Diego Simeone'nin oğlu Giovanni 30, 36, 62 ve 90+2'de 4 gol attı.

Konuk ekibin tek sayısı 46'da Ciro Immobile'den geldi.

Bu sonucun ardından Verona ligde 3. galibiyetini aldı ve punaını 11 yaptı.

Sarri'nin Lazio'su ise 3. kez yenildi ve 14 puanda kaldı.

Opta'ya göre Giovanni Simeone, Verona formasıyla Lazio'ya 3 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca Simeone kariyerinde ikinci kez hat-trick yaparken yine golleri Sarri'nin takımına attı.

