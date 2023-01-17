SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. MAÇ SONUCU: Victor Nelsson ve Dries Mertens, Aslan'ı uçurdu! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

MAÇ SONUCU: Victor Nelsson ve Dries Mertens, Aslan'ı uçurdu! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

17.01.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Büyük bir tempoda oynanan ve izleyenleri heyecan fırtınasına sürükleyen müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Victor Nelsson ve Dries Mertens ile galibiyete uzanan sarı - kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Victor Nelsson ve Dries Mertens, Aslan'ı uçurdu! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Son dakika haberleri: Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve izleyenleri heyecanlandıran karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu skorun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Alanyaspor ise turnuvaya veda etti.

NELSSON UÇTU, GOL GELDİ

AA-20230117-30016613-30016609-CORENDON_ALANYASPORGALATASARAY (Large)

Galatasaray, karşılaşmanın 16. dakikasında rakip yarı alanın sağında bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dries Mertens'in ceza sahası içine yaptığı ortaya kafasıyla uçarak vuran Victor Nelsson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

MERTENS'TEN HARİKA GOL!

AA-20230117-30016796-30016790-CORENDON_ALANYASPOR_GALATASARAY (Large)

Müsabakanın 38. dakikasında Alanyaspor'un hazırlık pası yaptığı esnada ön alanda baskı uygulayan Galatasaray'da Dries Mertens topu kaptı. Belçikalı yıldızın ceza sahası dışından kalecinin soluna doğru yaptığı vuruş filelerle buluştu ve sarı - kırmızılılar, 2-0 öne geçti.

CAVALEIRO, ALANYASPOR'U UMUTLANDIRDI

e4fa18cb-fc74-452a-9bde-47be2579a603

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Alanyaspor, aradığı golü 67. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan Candeias; çizgiye inmeden, yerden ve sert şekilde ceza sahasına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Cavaleiro, tek vuruşla kaleci Okan Kocuk'u mağlup etti ve farkı 1'e indirdi.

OKAN BURUK'TAN 9 DEĞİŞİKLİK

AA-20230117-30016796-30016793-CORENDON_ALANYASPOR_GALATASARAY (Large)

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçındaki ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Sarı-Kırmızılı takımda Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Sacha Boey'in yerine Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Emin Bayram, Lucas Torreira'nın yerine Berkan Kutlu, Sergio Oliveira'nın yerine Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Milot Rashica, Juan Mata'nın yerine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin yerine Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer aldı.

Atakaş Hatay maçında ilk 11 başlayan Dubois ile Nelsson bu karşılaşmada da kendilerine ilk 11'de yer buldu.

Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosuna Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.

Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Koçuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Midtsjö, Rashica, Mertens, Yunus Akgün, Gomis 11'iyle çıktı.

ALANYASPOR'DA TEK FARKLI İSİM

22def23e16e7a725037e40ed1eb7f52c

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Francesco Farioli, evinde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Farioli, Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Pereira'nın yerine Yusuf Özdemir'e şans verdi.

Turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray karşısına Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan 11'iyle çıktı.

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı maça ilgi gösteren Corendon Alanyasporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri doldurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
120 dakika, 2 gol ve çeyrek final! Son anda...120 dakika, 2 gol ve çeyrek final! Son anda...
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!
FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı! FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Alanyaspor Francesco Farioli Victor Nelsson son dakika haberler dries mertens galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri ak buruk erden n dakika haberleri iyet

En Çok Okunan Haberler

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Taraftar çılgına dönmüştü! F.Bahçe Necati Ateş için hareke geçti... "Haddini aştı"

Şaka değil gerçek! 10 dakika içinde iki farklı takıma imza attı!

Şaka değil gerçek! 10 dakika içinde iki farklı takıma imza attı!

Galatasaray imzayı resmen açıkladı!

Galatasaray imzayı resmen açıkladı!

Rıza Çalımbay resmen açıkladı! Uğur Çiftçi...

Rıza Çalımbay resmen açıkladı! Uğur Çiftçi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.