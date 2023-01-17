MAÇ SONUCU: Victor Nelsson ve Dries Mertens, Aslan'ı uçurdu! Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Son dakika haberleri: Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve izleyenleri heyecanlandıran karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 38. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Bu skorun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Alanyaspor ise turnuvaya veda etti.

NELSSON UÇTU, GOL GELDİ

Galatasaray, karşılaşmanın 16. dakikasında rakip yarı alanın sağında bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dries Mertens'in ceza sahası içine yaptığı ortaya kafasıyla uçarak vuran Victor Nelsson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

MERTENS'TEN HARİKA GOL!

Müsabakanın 38. dakikasında Alanyaspor'un hazırlık pası yaptığı esnada ön alanda baskı uygulayan Galatasaray'da Dries Mertens topu kaptı. Belçikalı yıldızın ceza sahası dışından kalecinin soluna doğru yaptığı vuruş filelerle buluştu ve sarı - kırmızılılar, 2-0 öne geçti.

CAVALEIRO, ALANYASPOR'U UMUTLANDIRDI

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Alanyaspor, aradığı golü 67. dakikada buldu. Sağ kanatta topla buluşan Candeias; çizgiye inmeden, yerden ve sert şekilde ceza sahasına ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Cavaleiro, tek vuruşla kaleci Okan Kocuk'u mağlup etti ve farkı 1'e indirdi.

OKAN BURUK'TAN 9 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçındaki ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Sarı-Kırmızılı takımda Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Sacha Boey'in yerine Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Emin Bayram, Lucas Torreira'nın yerine Berkan Kutlu, Sergio Oliveira'nın yerine Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Milot Rashica, Juan Mata'nın yerine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin yerine Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer aldı.

Atakaş Hatay maçında ilk 11 başlayan Dubois ile Nelsson bu karşılaşmada da kendilerine ilk 11'de yer buldu.

Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosuna Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.

Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Koçuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Midtsjö, Rashica, Mertens, Yunus Akgün, Gomis 11'iyle çıktı.

ALANYASPOR'DA TEK FARKLI İSİM

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Francesco Farioli, evinde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Farioli, Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Pereira'nın yerine Yusuf Özdemir'e şans verdi.

Turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray karşısına Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan 11'iyle çıktı.

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı maça ilgi gösteren Corendon Alanyasporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri doldurdu.



