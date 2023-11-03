MAÇ SONUCU: Wilfried Zaha resitali! Galatasaray, Bayern öncesi Kasımpaşa'ya şans tanımadı!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Galatasaray oldu.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 33. ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 54. dakikada Omeruo'dan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 10. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 18 puanla 5. sırada yer aldı.

Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına çıkacak. Aslan ligde ise 11 Kasım tarihinde Hatayspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, gelecek ahfta Kayserispor'u ağırlayacak.

ZAHA'NIN ŞUTU DIŞARIDA!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 10. dakikada Galatasaray'dan geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Wilfried Zaha'nın çalımı sonrasında yaptığı vuruş auta gitti.

FALL, KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

Kasımpaşa, 14. dakikada gole çok yaklaştı. Konuk ekipte rakip yarı alanda topla buluşan Fall, çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, son anda soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

ZAHA'DAN MÜKEMMEL GOL!

Sarı - kırmızılılar, 33. dakikada 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda topla buluşan Wilfried Zaha, ceza yayı üzerine ilerledi ve yaptığı vuruşla harika bir gole imza atarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

ZAHA DUBLE YAPTI: 2-0!

Galatasaray, 51. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sarı - kırmızılıların sağ kanattan gelişen hızlı hücumunda topla buluşan Hakim Ziyech, koşu gösteren Mauro Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, kendisine gelen meşin yuvarlağı bekletmeden Zaha'ya iletmek istedi ancak savunma araya girerek uzaklaştırmaya çalıştı. Hayrullah'ın dokunuşu Fildişili futbolcunun önüne düştü ve Zaha yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

KASIMPAŞA'NIN CEVABI GECİKMEDİ!

Kasımpaşa, Zaha'nın golünden 3 dakika sonra farkı 1'e indirdi. Kazanılan kornerde topun başına Aytaç Kara geçti. Kara'nın ortasını ön direkte tamamlayan Omeruo skoru 2-1 yaptı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens yedeğe çekildi. Kasımpaşa karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech forma giydi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.

NELSSON 9, ZIYECH 7 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson 9, orta sahada görev alan Hakim Ziyech ise 7 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Danimarkalı futbolcu Nelsson, son olarak ligin 4. haftasındaki Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sonraki 6 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nelsson'u ilk 11'de tercih etmedi.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise son olarak ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giydi. Ziyech, sakatlık ve kadro tercihi nedenleriyle sonraki 5 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de görev yapmadı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SOL BEKTE

Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sol bekte görevlendirildi.

Sol bekler Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Abdülkerim Bardakcı'ya formayı verdi.

Bu sezon Abdülkerim Bardakcı'yı zaman zaman maç içlerinde sol beke kaydıran Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez bir müsabakada bu bölgede başlattı.

NDOMBELE KADRODA YOK

Galatasaray'da Tanguy Ndombele sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Ndombele'nin yakın zamanda takıma katılacağını bildirdi.







