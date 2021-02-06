Maç sonunda Muslera gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğunu ezeli rakibinden devraldı. Fenerbahçe hücumlarına geçit vermeyen ve alınan 3 puanda kritik rol oynayan Galatasaray'ın tecrübeli Fernando Muslera, galibiyeti yakın zamanda vefat eden annesine armağan etti.

90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Muslera, ''Bu galibiyet için çok iyi hazırlandık. Geçen sene de yaptık, bu sene de kazandık. Geldik, oynadık ve güzel bir galibiyet aldık. Biz nerede olursak olalım, içeride dışarıda bunu yapıyoruz. 90 dakikaya bakınca topa ve oyuna hakim olan bir Galatasaray var. Bu galibiyeti aileme ve anneciğime armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.