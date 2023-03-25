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Maç sonunda o an dikkat çekti! İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu'na: 'Ben sana ne dedim?'

25.03.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıktı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve elemelere 3 puanla başladı. Maçın son düdüğünün gelmesinin ardından A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu ile İsmail Yüksek arasında geçen diyalog ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç sonunda o an dikkat çekti! İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu'na: 'Ben sana ne dedim?'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile A Milli Takımımız kozlarını paylaştı. Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-0 geriye düşmesine rağmen Ay-Yıldızlılar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Türkiye, D Grubu'na 3 puanla başlamış oldu.

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A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

ORTA ALANDA SEVİNÇ

Maçta son düdüğün çalmasının ardından kırmızı - beyazlı ekibimizin futbolcuları orta alanda toplandı ve galibiyetin sevincini birbirlerini tebrik ederek kutladı.

'SANA NE DEDİM?'

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O esnada İsmail Yüksek; Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelerek, "Sana ne dedim ? Orkun attı, sıra sende." dedi ve takım arkadaşına sarıldı.

İkili arasında gülüşmeler yaşanırken, ortaya çıkan görüntü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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