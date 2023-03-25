Maç sonunda o an dikkat çekti! İsmail Yüksek'ten Kerem Aktürkoğlu'na: 'Ben sana ne dedim?'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile A Milli Takımımız kozlarını paylaştı. Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-0 geriye düşmesine rağmen Ay-Yıldızlılar'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Türkiye, D Grubu'na 3 puanla başlamış oldu.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

ORTA ALANDA SEVİNÇ

Maçta son düdüğün çalmasının ardından kırmızı - beyazlı ekibimizin futbolcuları orta alanda toplandı ve galibiyetin sevincini birbirlerini tebrik ederek kutladı.

'SANA NE DEDİM?'

O esnada İsmail Yüksek; Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelerek, "Sana ne dedim ? Orkun attı, sıra sende." dedi ve takım arkadaşına sarıldı.

İkili arasında gülüşmeler yaşanırken, ortaya çıkan görüntü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

