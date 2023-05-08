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Maç sonunda saha karışmıştı! Giresunspor Başkanı'ndan Fenerbahçe açıklaması: 'Ali Koç beni aradı, özür diledim!'

08.05.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından stat hoparlörlerinden 'Fener ağlama' şarkısının çalmasıyla birlikte iki takım futbolcuları arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı. Bu olay sonrasında Fenerbahçeli oyuncular tepki gösterirken, Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan açıklama geldi.

Maç sonunda saha karışmıştı! Giresunspor Başkanı'ndan Fenerbahçe açıklaması: 'Ali Koç beni aradı, özür diledim!'

Bitexen Giresunspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde kalesinde gördüğü gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Çotanak Stadyumu'nda 'Fener ağlama' şarkısı çalınmış ve bu durum sonrasında iki takım arasında tartışma çıkmıştı.

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak'tan Ajansspor'a açıklama geldi. Yamak, Ali Koç'tan özür dilediklerini ifade etti.

İşte Yamak'ın sözleri;

"TAKIMA 2 GÜN İZİN VERECEĞİZ"

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"Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör değişikliği yaşamıştık. İrfan Buz hocamızla birlikte ilk maçımıza çıktık. Fenerbahçe karşılaşmasını biz de heyecanla izledik. Kaçırdığımız pozisyonlarda vardı, 3 puan alabilirdik ancak 1 puana razı olduk. Giresun şehri olarak önemli bir inanca sahibiz. Çarşamba gününe kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz sonrasında takıma 2 gün izin vereceğiz"

"ALİ KOÇ BAŞKANIMIZ BENİ ARADI, ÖZÜR DİLEDİK"

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"Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıksak bunun için de özür diledik."

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