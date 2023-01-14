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Maç sonunda tehdit gibi sözler! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca isyan etti: 'Olacaklardan ben sorumlu değilim'

14.01.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Maçta yaşanan bir pozisyona isyan eden Koca, "Böyle devam ederse tarihte görülmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda tehdit gibi sözler! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca isyan etti: 'Olacaklardan ben sorumlu değilim'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde kulüp başkanı Faruk Koca, "Bugün Ankaragücü, geçen hafta Adana Demirspor'un uğradığı mağduriyete uğradı." dedi. Koca, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

"BİZ BUNU HAK ETMEDİK!"

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Oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Koca, şunları kaydetti:

"Bu oyunun hakkı bu sonuç değildi. Maalesef eğer futbolun geleceğini düşünüyorsak önce federasyon yetkililerinin, kulüp başkanlarının, futbolun paydaşlarının, hakemlerin meseleyi ve şapkayı önlerine koyup tekrar düşünmeleri lazım. Bugün çok ağır ifadeler kullanabilirim ama kullanmayacağım, sabrediyorum. Ben vicdan sahibi, gerçekten futbolun geleceğini düşünen kamuoyuyla futbol adamlarına bu maçın değerlendirmesini bırakıyorum. Biz bunu hak etmedik. Hak ettiğimiz tek şey oyuncularımın, teknik heyetin tebrik edilmesi. Biz hakemlere, bu futbolu yanlış yönlendiren paydaşlarına rağmen bu ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz ve en iyi yerde olacağımızı belirtmek isterim. Sadece bu maçın değerlendirmesini gerçekten futbolun geleceğini düşünen, bu iş için acı çeken kamuoyuna ve yöneticilere bırakmak istiyorum."

"NASIL TEPKİ VERECEĞİM BENDE KALSIN"

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Koca, "90 dakika, takım yenikken de taraftarımız takımı coşkuyla destekledi. Taraftarlar gelecekle ilgili karamsar olmasınlar. Geçen hafta Adana Demirspor'a yapılan muameleyi de şiddetle kınıyorum. Bunu da her platformda kınadım. Bugün Ankaragücü, geçen hafta Adana Demirspor'un uğradığı mağduriyete uğradı. Eğer bu böyle devam ederse tarihte görülmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını bilmelerini isterim. Bundan sonra oluşabilecek bir şeyde nasıl tepki vereceğim bende kalsın. Kimseye yapılmasını istemiyoruz ama baktık ki yetkililer ve karar mercileri bu tavırlarına devam ediyor farklı yöntemlerin olacağını bilmelerini isterim." ifadelerini kullandı.

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