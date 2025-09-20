Maça 39 saniyede damga vurdu! 19'luk golcünün rövaşatası Göztepe Beşiktaş maçının önüne geçti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırladı. İzmir ekibi, taraftarı önünde sergilediği etkili oyunla sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

PERDEYİ SABRA KAPATTI

Karşılaşmada Göztepe’nin gollerini 4. dakikada Juan, 16. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada oyuna girdikten kısa süre sonra skoru belirleyen Ibrahim Sabra kaydetti.

39 SANİYE YETTİ

19 yaşındaki Ürdünlü forvet, yalnızca 39 saniye içinde bulduğu golle hem Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı hem de tarihi bir başlangıca imza attı.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Maçın ardından konuşan Sabra "Güzel bir gol oldu. Türkiye'de, Süper Lig'de attığım ilk goldü. Herkese destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hocama, takım arkadaşlarıma, sportif direktörümüze teşekkür ederim bana gösterdikleri destek ve güvenden dolayı" cevabını verdi.