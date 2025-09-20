SPOR

Maça 39 saniyede damga vurdu! 19'luk golcünün rövaşatası Göztepe Beşiktaş maçının önüne geçti

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibine 3 puanı getiren goller Juan, Rhaldney ve oyuna girdikten yalnızca 39 saniye sonra fileleri havalandırarak Süper Lig’deki ilk golünü atan 19 yaşındaki Ibrahim Sabra’dan geldi. Sabra'nın bu golü çok konuşuldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Ibrahim Sabra

Ibrahim Sabra

ÜRD Ürdün
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırladı. İzmir ekibi, taraftarı önünde sergilediği etkili oyunla sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

PERDEYİ SABRA KAPATTI

Karşılaşmada Göztepe’nin gollerini 4. dakikada Juan, 16. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada oyuna girdikten kısa süre sonra skoru belirleyen Ibrahim Sabra kaydetti.

39 SANİYE YETTİ

19 yaşındaki Ürdünlü forvet, yalnızca 39 saniye içinde bulduğu golle hem Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı hem de tarihi bir başlangıca imza attı.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Maçın ardından konuşan Sabra "Güzel bir gol oldu. Türkiye'de, Süper Lig'de attığım ilk goldü. Herkese destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hocama, takım arkadaşlarıma, sportif direktörümüze teşekkür ederim bana gösterdikleri destek ve güvenden dolayı" cevabını verdi.

